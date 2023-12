Voor 67 nieuwe Kamerleden is het vandaag een spannende dag. Om 13.00 uur vanmiddag worden zij officieel beëdigd als Tweede Kamerlid en daarvoor hebben ze hun 'oude' leven vaarwel gezegd. "Ik heb nu als Kamerlid een hele andere verantwoordelijkheid."

Raoul White (GL/PvdA), Arend Kisteman (VVD) en Rosanne Hertzberger (NSC) zijn drie van de tientallen nieuwelingen in de Tweede Kamer. Vooral die laatste zal bij het grote publiek geen onbekende zijn. De columniste en microbioloog verscheen regelmatig in talkshows en schreef wekelijks voor het NRC Handelsblad. Maar ze laat zien dat ze al als volleerd politica antwoord kan geven op vragen.

'Inhoudelijk ga ik hier niet op in'

Want ziet het kersvers NSC-Kamerlid een samenwerking met de PVV zitten? Het is dé vraag die al dagen boven het Binnenhof hangt. "Daar kan ik niks over zeggen. Dat is nu de situatie waarin ik zit als politicus. Onze fractievoorzitter communiceert hierover. Dus inhoudelijk ga ik hier verder niet op in", zegt ze.

Hertzberger is al een paar keer in het Kamergebouw geweest en heeft dus al een beetje kunnen proeven aan het werk. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gevoel heb dat ik met mijn neus in een snoeppot ben gevallen. Inhoudelijk gezien dan. Ik sta te trappelen om te beginnen. De hoeveelheid informatie die er op je afkomt is soms overweldigend, maar zo boeiend."

Soms nodig dat 'iets binnenskamers blijft'

Rosanne Hertzberger werd bekend als columniste van NRC Handelsblad. Maar in de eerste plaats is Hertzberger vooral een bevlogen microbioloog die talloze uren heeft doorgebracht in het laboratorium. "Het werk in het lab blijft wel de liefde van mijn leven. Ongeveer mijn hele volwassen leven heb ik in het lab gestaan. Ik heb ook echt wel even verdriet gehad toen ik besloot de wetenschap te verlaten."

Ook aan haar werk als columnist kwam in september een eind. "Als columnist zocht ik altijd wel de grenzen op van het debat. Dat zag ik ook als mijn taak. Als lid van de NSC-fractie kan ik nog steeds alles zeggen. De vraag is alleen of dat verstandig is. Soms is het nodig dat iets nog even binnenskamers blijft."

Verdriet om oude baan te verlaten

Een ander nieuw gezicht in de Tweede Kamer is Raoul White. Hij wordt onderdeel van de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA. Sinds 2022 is Raoul White dagelijks bestuurder in Amsterdam Zuid-Oost. Het is de plek waar hij is opgegroeid en een groot deel van zijn leven heeft gewerkt. Hij gaat zijn baan in Zuid-Oost absoluut missen.

"Ja, natuurlijk. Het was een eervolle baan. Ik ga vooral het laagdrempelige contact dat je hebt met de mensen missen. Dat je gewoon iemand een brasa - een knuffel - kunt geven als je de deur uitloopt. Als ik van het stadsdeelkantoor naar het station loop ben ik zo drie kwartier bezig. Ik kom zoveel mensen tegen die een praatje willen maken."

Debat soms teveel op de persoon

Of hij die gemoedelijke sfeer ook zal vinden in de Haagse politiek? Niet bepaald, denkt White. "Het kan in het parlement soms wel heel erg scherp en heftig zijn. Ik denk ook echt dat we als Kamer een beter voorbeeld kunnen geven aan de mensen in de maatschappij." Een scherp debat? Dat is prima, maar het gaat soms wel heel erg op de persoon, vindt hij.

In de Kamer wil het kersverse Kamerlid zich bezighouden met het thema armoede. Als kind heeft hij ervaren hoe het is om te leven in een gezin dat niet breed heeft. "Ik weet wat het is om aan het einde van de maand niet voldoende over te houden. Ik moest soms zwartrijden met het openbaar vervoer om naar school te kunnen als kind. Het was óf dat óf thuis blijven."

Jongensdroom

Arend Kisteman is bakker en eigenaar van de Stadsbakker Zwolle. Al bijna 15 jaar zit hij in het bakkersvak, maar mag zich vanaf vandaag nieuw Kamerlid van de VVD noemen. De keuze om de bakkerij te verlaten en de overstap naar de politiek te maken, was geen eenvoudige.

"Ja, dit was ooit mijn jongensdroom", zegt hij over het bakkersbestaan. "Ik ben hier op mijn 24ste mee begonnen, toen waren met zeven man. En nu zijn we inmiddels met twintig man. Dat laat je niet zomaar los."

Te weinig ondernemers in de politiek

Dat hij toch voor de Haagse politiek koos, heeft ermee te maken dat Kisteman vindt dat het geluid van ondernemers te weinig doorklinkt in de Kamer. "Daar zitten weinig ondernemers. Ik vind dat de ondernemer nog te veel gebruikt wordt als de pinautomaat van de samenleving."

"Geloof mij, ik verdien echt niet veel meer meer dan mijn best betaalde werknemer", gaat hij verder. "Terwijl ik wel een groot risico loop als ondernemer. Dat stukje bewustzijn zou ik graag mee nemen naar de Kamer. Dat geldt ook voor het belang dat wij voor de maatschappij hebben. Ik heb het idee dat dit gevoel vaak mist in Den Haag."

'Zin in nieuwe uitdaging'

Zenuwen kent de bakkersondernemer niet om te beginnen. "Als ondernemer word je pas zenuwachtig als je de financiering van je bedrijf niet rond krijgt, of als je de lonen van je personeel niet kan doorbetalen", zegt hij nuchter.

"Maar de Kamer in gaan? Daar word ik niet nerveus van. Ik heb wel zin een nieuwe uitdaging. Ik hoop dat ik de portefeuille MKB krijg en echt iets kan betekenen voor ondernemers."