Bij de verkiezingen van afgelopen maart zijn er 59 nieuwe parlementariërs geïnstalleerd. Vijf van hen blikken terug op hun eerste maanden in de Tweede Kamer.

Peter Valstar (VVD), Derk Jan Eppink (JA21), Pieter Grinwis (ChristenUnie), Derk Boswijk (CDA) en Barbara Kathmann (PvdA) zijn alle vijf nieuw in de Tweede Kamer, maar politieke groentjes zijn het zeker niet. Ze waren eerder wethouder, gemeenteraadslid, Statenlid, Europarlementariër of politiek assistent. Maar het Binnenhof is toch een andere, nieuwe wereld waar ze zich over verwonderen.

Peter Valstar (VVD)

Bron: EenVandaag Peter Valstar (VVD)

Peter Valstar was eerder politiek assistent van premier Rutte en woordvoerder van de VVD-fractie. Hij kent het politieke spel als geen ander, zou je denken. "Toch blijf ik me iedere dag verbazen."

"Bijvoorbeeld over de hoeveelheid moties die worden ingediend. Er zijn ook moties waarvan alle collega's wel weten dat die niet uitvoerbaar zijn."

Wens? 'Om 12 uur stoppen met vergaderen'

"Pas geleden hadden we er eentje over pulsvisserij, dat we in de eigen economische zone weer met pulsvissen moeten beginnen. Het Europees Hof, het hoogste rechtsorgaan, heeft het verboden. Dan kan ik wel met zo'n motie meestemmen, maar dan komt er een brief van de minister die zegt 'we hebben het nog eens onderzocht, het kan niet'."

Wat er wat hem betreft nog anders zou mogen aan het werk? "Dat we 's avonds om 11, 12 uur stoppen met vergaderen. Het zet collega's en ook mezelf aan tot nadenken: zijn we op deze manier nog effectief bezig?"

Barbara Kathmann (PvdA)

Bron: EenVandaag Barbara Kathmann (PvdA)

PvdA'er Barbara Kathmann was eerder wethouder in Rotterdam. Haar inspiratie om de nationale politiek in te gaan, ontstond in haar woonplaats. "De stad verandert in razend tempo, maar kent nog steeds probleemwijken. Deze zomer waren er veel schiet- en steekincidenten, waar ook kinderen bij betrokken waren."

Kathmann wil daar als Kamerlid iets aan doen. "Een keertje goed investeren in het politieapparaat. We hebben het gewoon laten afweten vanuit Den Haag. De hele publieke zaak is wegbezuinigd en nu zitten we er naar te kijken van 'waar komen die problemen vandaan?'"

Ook vóór de schermen meer samenwerken

Het beste advies voordat ze de politiek in ging, kwam in de vorm van woorden van haar partij- en stadsgenoot burgemeester Ahmed Aboutaleb. "Laat je niet in het systeem zuigen."

Maar tot nu toe is ze aangenaam verrast over de samenwerking tussen partijen. "Dat zou ik zo graag mensen willen laten zien, dat er echt wordt samengewerkt. Van links tot rechts ben je echt op zoek naar oplossingen. Daar hou ik van." Maar het samenwerken gebeurt vooral achter de schermen. Kathmann wil daarom dat er ook vóór de schermen meer wordt samengewerkt.

Pieter Grinwis (ChristenUnie)

Bron: EenVandaag Peter Grinwis (ChristenUnie)

Pieter Grinwis was raadslid in Den Haag voor de ChristenUnie. Hij kwam erachter dat je niet alles als gemeente kunt oplossen en maakte daarom de stap naar de landelijke politiek.

"Bijvoorbeeld zo'n verhuurdersheffing: een tijdelijke crisismaatregel, die bestaat nog steeds en haalt ieder jaar bijna 2 miljard euro bij woningcorporaties - en dus eigenlijk bij huurders - vandaan. Aan de andere kant hebben we een aantal jaren geleden een jubeltonnetje geïntroduceerd. Dat betekent dat ouders fiscaal gunstig kunnen schenken. Dus mensen met bemiddelde ouders krijgen een kontje die woningmarkt op. Wat is het gevolg? Grotere woonongelijkheid. Dat steekt mij en dat kreeg ik als raadslid in Den Haag niet opgelost."

Tweede Kamer 'ouderwets'

Grinwis ondervond wel dat de Tweede Kamer niet zo vooruitstrevend is. Hij vindt het 'ouderwets' dat in de Kamer nog met de hand wordt gestemd. "In gemeenteraden zijn we allang gewend om dat digitaal te doen, dus waarom doen we iets simpels als stemmen niet digitaal? Dat kan veel efficiënter, beter, sneller en transparanter."

De ChristenUnie heeft 5 zetels en dat betekent dat elk Kamerlid zich met veel onderwerpen bezig moet houden. Zo heeft Pieter Grinwis maar liefst 5 portefeuilles. Zijn fractievoorzitter, Gert-Jan Segers, gaf hem dan ook al voor het zomerreces mee: "Pas nou op, Pieter, het is geen sprint, het is een marathon."

Derk Jan Eppink (JA21)

Bron: ANP Derk Jan Eppink (JA21)

Ook Derk Jan Eppink is voor JA21 nieuw in de Tweede Kamer. Tot aan de verkiezingen zat hij voor Forum voor Democratie in het Europees Parlement. Hij merkte al heel snel dat 'Den Haag' niet te vergelijken is met 'Brussel'.

"Opvallend in Den Haag is dat je Jan en alleman kunt interrumperen, dat is in het Europees Parlement helemaal niet zo. Daar heb je een verhaaltje, je krijgt een minuut en daar moet je het mee doen. Dus toen ik in de Tweede Kamer kwam en ik begon met mijn verhaal, werd ik in een keer geïnterrumpeerd en ik dacht: wat doet die, ik ben net begonnen!"

Goed advies

Toch vindt Eppink dat hij als Tweede Kamerlid meer invloed heeft dan als Europarlementariër. "Zeker als je veel partijen hebt en je hebt 3 zetels, dan kun je soms het verschil maken en dan begint ook het machtsspel. In het Europees Parlement kan ik geen verschil maken, ik mag wat zeggen, ik mag oreren. Ik mag, wat ik in mijn laatste toespraak heb gedaan, het aftreden van mevrouw Von der Leyen (voorzitter van de Europese Commissie; red.) eisen. Maar er gebeurt niks."

Eppink kreeg nog goed advies van voormalig Eurocommissaris Frits Bolkestein voordat hij als Kamerlid startte. "Als je er niet zeker van bent, dan moet je het niet doen. Als je een punt op de agenda wilt zetten, moet je dat plannen, maar je moet niet in het wilde weg debatten lanceren."

Derk Boswijk (CDA)

Bron: Rechtenvrij Derk Boswijk (CDA)

CDA-Kamerlid Derk Boswijk, eerder lid van Provinciale Staten in Utrecht, valt na 5 maanden Kamerlidmaatschap vooral de 'hypocrisie' op. "Het ene moment roept iedereen dat er overal mondkapjes vandaan moeten komen. Dan zijn ze er, dan is de administratie niet goed en dan is het 'schande'. Daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee, want het werkt uiteindelijk ook ondermijnend voor de geloofwaardigheid van de politiek."

Daarom houdt hij vast aan het politieke advies Amerikaanse president Theodore Roosevelt: "Vrij vertaald: iedereen kan een probleem benoemen, maar als je niet met een oplossing komt is het gewoon zeiken."