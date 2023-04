Met 63 jaar is zijn pensioen in zicht, maar een geschikte opvolger kan de Vlissingse tandarts Reg Reddingius niet vinden. "Het is niet zo makkelijk, of eigenlijk onmogelijk."

Zijn jarenlange zoektocht naar een opvolger maakt Reg Reddingius moedeloos. Het lijkt erop dat geen enkele jonge tandarts zich in Vlissingen wil vestigen. "Terwijl het hier zo fijn is. Er zijn zoveel onterechte vooroordelen over Zeeland", zegt de tandarts die zelf ooit vanuit Groningen naar Zeeland verhuisde. "Toen was er een overschot aan tandartsen. Nu is er juist een enorm gebrek."

Mondzorginfarct

Al 14 jaar waarschuwt beroepsvereniging KNMT tevergeefs voor een dreigend tandartsentekort. "Er gaan meer tandartsen met pensioen dan er bijkomen. En de tandartsen die met pensioen gaan, zijn bijna altijd fulltimers met een eigen praktijk."

"De tandartsen die erbij komen van de universiteiten willen meestel parttime werken", volgens Reddingius. Het is 2 seconden voor 12, waarschuwt hij. "Een mondzorginfarct dreigt."

Te weinig tandartsen opgeleid

Jonge tandartsen willen ook liever in dienst, en niet als eigen ondernemer aan de slag. In Zeeland dreigt 1 op de 10 mensen zonder tandarts komen te zitten. Maar ook in andere delen van Nederland, met name in andere zuidelijke provincies, is de nood hoog.

Een oorzaak is dat er te weinig tandartsen in Nederland worden opgeleid. In ons land zijn drie tandheelkundige faculteiten: in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Uit registraties blijkt dat de meeste tandartsen blijven hangen in de regio waar ze zijn opgeleid. "De meeste afgestudeerde tandartsen blijven in een gebied van circa 50 kilometer rond die plekken wonen", zegt Reddingius.

Buitenlandse tandartsen

Inmiddels is een kwart van de tandartsen uit Nederland afkomstig uit het buitenland. Bijvoorbeeld uit België, Spanje of Portugal. In Zeeland ligt dat aantal nog veel hoger, vertelt Reddingius.

"Ongeveer de helft van de tandartsen in Zeeland werkt met een buitenlands diploma." Maar dat is geen duurzame oplossing, waarschuwt hij. Vaak blijven ze een jaar of 5 in Nederland, waarna ze weer vertrekken.

375 tandartsen per jaar

Het Capaciteitsorgaan, dat onderzoek hoeveel medewerkers er nodig zijn in de zorg en welke opleidingen daarvoor nodig zijn, kwam onlangs met het advies aan onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en zorgminister Ernst Kuipers om 375 tandartsen per jaar op te leiden.

Dat zijn er 135 meer dan nu het geval is. Ondertussen is duidelijk dat de Erasmus Universiteit in Rotterdam graag een opleiding tandheelkunde zou willen starten. "We zouden het enorm toejuichen als in Rotterdam een vierde faculteit wordt geopend, zodat ook het zuiden van Nederland beter bediend kan worden", zegt Reddingius.

Tweede Kamerbrief

Of het zover gaat komen, moeten Reddingius en zijn collega's nog even afwachten. Ministers Dijkgraaf en Kuipers reageren later dit voorjaar op het advies van het Capaciteitsorgaan om meer tandartsen te gaan opleiden in een brief aan de Tweede Kamer.

De vraag vanuit Rotterdam voor een extra opleiding tandheelkunde is bekend en wordt dan ook meegenomen.