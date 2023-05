21 procent van de mensen met een huisdier heeft het afgelopen jaar een behandeling voor hun dier uitgesteld vanwege de kosten. 16 procent heeft om die reden een behandeling zelfs helemaal niet laten uitvoeren of een bezoek aan de dierenarts vermeden.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 10.000 mensen met een huisdier dat bij de dierenarts terecht zou kunnen.

Uitgezaaide kanker

Panellid Pamela van Schenk Brill krabbelde net op uit een lastige financiële periode toen haar poes Ella ziek werd. Van eerdere bezoeken aan de dierenarts wist ze hoe duur sommige behandelingen kunnen zijn. Om te voorkomen dat ze weer voor hoge kosten zou komen te staan, stelde ze het bezoek aan de dierenarts uit.

Een beslissing waar ze achteraf erg verdrietig om is: "Toen ik wel naar de dierenarts ging, kreeg ik te horen dat het uitgezaaide kanker was. Ik moest Ella laten inslapen. Achteraf heeft de poes onnodig moeten lijden, omdat ik zo lang gewacht had."

'Vakantiegeld is voor de hond'

Pamela is lang niet de enige die de dierenarts mijdt. 1 op de 5 baasjes heeft het afgelopen jaar een behandeling uitgesteld vanwege de kosten. Het gaat dan over vaccinaties, maar ook met het kopen van medicijnen, het uitvoeren van controles en andere dure behandelingen wordt gewacht tot er voldoende geld is.

Sommige huisdierbezitters moeten het hebben van meevallers of sparen flink om de rekening van de dierenarts te kunnen betalen. Een hondenbezitter die meedeed aan het onderzoek schrijft dat zijn hond een ontstoken snijtand bleek te hebben, maar het geld voor de behandeling van ruim 300 euro had hij niet. "Mijn hond heeft 2 maanden moeten wachten tot ik mijn vakantiegeld kreeg."

De kosten van de dierenarts zijn voor sommigen te hoog.

Schaamte

1 op de 6 mensen heeft vanwege de kosten de dierenarts het afgelopen jaar zelfs helemaal gemeden of liet een behandeling niet uitvoeren, soms tot hun eigen gêne. "Hierover schaam ik me wel. Mijn poezen maken me erg gelukkig vanaf het moment dat ik wakker word. Ik krijg een hoop liefde van ze. Helaas zijn routine-onderzoeken zo duur geworden dat ik heb moeten afhaken."

Ook Pamela voelt schaamte voor haar keuze om niet meteen naar de dierenarts te gaan. Vooral richting anderen. "Ik hoop niet dat mensen denken dat ik niet goed voor mijn dieren wil zorgen", zegt ze. "Ik doe er alles aan om ze de beste behandeling te geven. Maar ik kon het op dat moment gewoon niet betalen. Het zou goed zijn als minima in zo'n situatie geholpen worden."

Verzekering te duur

Je kunt in Nederland een huisdierenverzekering afsluiten, maar die had Pamela niet. Ook voor andere panelleden is zo'n verzekering geen oplossing.

Niet iedereen kan de maandelijkse kosten daarvoor opbrengen. Bovendien dekt een verzekering bijna nooit de hele rekening. "Wij hebben een verzekering voor de dieren, maar je moet wel 20 procent van de kosten zelf betalen. Soms moet ik dan even wachten tot er weer loon gestort is voordat ik naar de dierenarts kan, ook al ben ik verzekerd", schrijft een deelnemer.

Lening afsluiten

Ook als mensen het eigenlijk niet kunnen betalen, is sparen of het vermijden van de kliniek soms geen optie. 1 op de 10 (9 procent) dierenbezitters heeft het afgelopen jaar daarom geld geleend om de rekening van de dierenarts te betalen.

Zo'n lening komt soms van officiële instanties of uit het eigen bedrijf, maar vooral familieleden schieten de kosten van de dierenarts voor. Een panellid dat zijn hond onlangs met spoed moest laten inslapen op een zaterdag kon dat zelf niet behalen. "Kosten: 325 euro. Heb hiervoor geld moeten lenen van mijn dochter. Ik had geen keuze."

Zelf voor gekozen

'Belachelijk', 'ongelooflijk hoog' en 'te bizar voor woorden'. Ook deelnemers die het wel kunnen betalen zijn niet te spreken over de kosten voor de dierenarts. "Het trekken van tanden van een hond is duurder dan de tandarts, hoe is dat mogelijk?"

Toch relativeren veel mensen het ook door te zeggen dat ze zelf voor een huisdier hebben gekozen en van tevoren wisten dat daar kosten bij komen kijken. En als het echt nodig is, zouden veruit de meeste mensen wel een behandeling laten uitvoeren, ongeacht de prijs. "Als het moet, eet ik zelf het hele jaar alleen brood", verwoordt iemand het gevoel van velen.