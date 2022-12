Honden die weglopen, katten die dagen niet onder het bed vandaan komen: voor veel huisdieren is oud en nieuw een stressvolle periode. Meer dan de helft van de huisdier-eigenaren (55 procent) zegt dat hun huisdier bang is voor vuurwerk.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 15.000 baasjes in het Opiniepanel. Het zijn vooral honden (54 procent) en katten (59 procent) die er last van hebben, maar ook mensen die kippen in de tuin hebben, zeggen dat hun beestjes bang zijn voor de knallen (58 procent).

In staat om weg te lopen

Honden- en katteneigenaren maken zich het vaakst zorgen over hun huisdier tijdens de jaarwisseling. "Het is elk jaar weer een uitdaging om de hond uit te laten, ze vindt knallen zo eng dat ze verstijft. Ik zie verschrikkelijk tegen deze tijd op", zegt iemand. Een ander vertelt: "Onze hond is in staat weg te lopen van angst. In huis trilt ze als een rietje en zit heftig te hijgen tot het voorbij is. We hebben homeopatische middelen geprobeerd, maar niets werkt."

Een katteneigenaar vertelt: "Ik ben dagenlang alleen maar bezig om te zorgen dat ze binnen blijven, terwijl ze dat niet gewend zijn. Maar ik ben als de dood dat ze schrikken en weglopen."

Vuurwerkverbod: de voor- en nadelen op een rij

Blijf zelf rustig

Hoe maak je de dagen rond oud en nieuw dan minder ellendig voor je huisdier? De meeste mensen zeggen dat je vooral zelf rust uit moet stralen. "Hoe paniekeriger jij op knallen reageert, hoe banger zij worden. Zorg dus als eerst dat je zelf relaxed bent", zegt iemand. Een ander zegt ook: "Haal je huisdier niet aan als je vuurwerk hoort, probeer 'm niet overdreven te troosten. Dan bevestig je zijn of haar gedrag en angst en dat is juist niet de bedoeling."

Ook hebben veel huisdier-eigenaren al pillen en homeopatische druppels gebruikt, maar weinig mensen zijn daar echt enthousiast over. "Elk uur een lepeltje advocaat werkt een stuk beter", tippen veel deelnemers.

Hond uitlaten met de jaarwisseling

Ook logisch: houd je dier zo ver mogelijk weg van de overlast, zeggen deelnemers. Doe de gordijnen dicht, zet de radio aan zodat ze de knallen niet horen of leg een deken over het hok van je konijnen of kippen. Dat houdt licht buiten en dempt het geluid.

Maar je kunt binnen nog zo je best doen, een hond zal vroeg of laat toch naar buiten moeten. Hondeneigenaren in het onderzoek zeggen dat zij vroeg op de dag een lange wandeling maken zodat ze er later alleen nog maar kort uit hoeven. En houd je hond altijd aan een korte lijn: "Mijn hond is ooit in smeulend vuurwerk gestapt en heeft weken een ontstoken poot gehad."

Bekijk ook Hoe het komt dat er in Nederland nauwelijks dieren op straat zwerven

Katten en vuurwerk

Katten kun je het best een paar dagen voor de jaarwisseling naar binnen halen, zeggen hun baasjes. "Als ze schrikken en wegrennen, kunnen ze misschien de weg naar huis niet meer vinden. Zorg dus dat ze op tijd in huis zijn en laat ze niet meer buiten."

Binnen kun je er het best voor zorgen dat ze zich kunnen verstoppen, bijvoorbeeld onder een bed of in een kast. "Normaal mag ze niet op de slaapkamer, maar als ze vuurwerk hoort verstopt ze zich onder het bed. Als zij zich daar veilig voelt, vind ik dat voor die paar dagen prima."

Vuurwerkverbod

Toch zeggen de meeste baasjes dat een verbod op vuurwerk het enige is wat écht helpt tegen de angst van hun huisdier.

Twee derde van de mensen met een huisdier (67 procent) is voorstander van een algeheel landelijk verbod op vuurwerk. Van alle deelnemers ligt dat cijfer op 61 procent.