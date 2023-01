Ook dit jaar hebben veel mensen het voornemen om gezonder te leven, maar in de praktijk blijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig hoef je het niet helemaal alleen te doen: je kunt er hulp bij krijgen. En dat hoeft niet veel extra's te kosten.

Inmiddels zijn de eerste 2 weken van 2023 alweer voorbij. Hoe gaat het met je goede voornemens, niet zo goed? Een geruststelling: je bent lang niet de enige die het moeilijk vindt om gezonder te leven. Het is lastig om je levensstijl een zetje in de juiste richting te geven.

'Elke beweging telt'

De eerste stap zetten is altijd lastig, maar het hebben van een goed voornemen is al belangrijk begin. "Alle kleine beetjes helpen", benadrukt specialist Fit & Gezond Maureen Ros bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Ga eens een blokje om na het avondeten in plaats van dat je meteen op de bank neerploft, geeft ze als voorbeeld om wat actiever te worden. "Elke beweging telt en levert gezondheidswinst op."

Sportlessen via gemeente

Het advies is om 2,5 uur per week matig tot intensief te bewegen. "En daarvoor hoef je niet per se naar een sportschool", zegt Ros. "Het is belangrijk dat je hartslag omhoog gaat, maar je hoeft niet te zweten."

Als je het lastig vindt om meer te bewegen, is het goed om te weten dat je daar ook hulp bij kunt krijgen. Zo bieden veel gemeenten speciale lessen of programma's aan die mensen op een laagdrempelige manier helpen om actiever te worden.

Buurtsportcoach kan helpen

"Bijna iedere gemeente heeft een zogenoemde buurtsportcoach", weet Ros. "Hun taak is om mensen in een stad of dorp in beweging te krijgen. Zij hebben vaak goed in beeld welke activiteiten er waar in jouw gemeente worden aangeboden."

Zo zijn er soms wandelgroepen of bootcamplessen, of gymlessen in buurthuizen en wijkcentra. "Als je niet zo goed weet wat er bij jou past, kan een buurtsportcoach kijken of er een geschikte activiteit voor je is." Bijvoorbeeld je huisarts of fysiotherapeut kan je in contact brengen met zo'n buurtsportcoach.

Dekking vanuit zorgverzekering

Ook vanuit je zorgverzekering kun je in sommige gevallen hulp krijgen om gezonder te leven. "Vanuit de basisverzekering is er zeker dekking voor een gezondere leefstijl", zegt zorgverzekeringen-expert Bas Knopperts van Independer.

Zo bieden verschillende zorgverzekeraars speciale programma's aan, die losstaan van je basisverzekering, legt hij uit. "Die kunnen gaan over meer sporten en gezonder eten tot het verbeteren van de mentale gezondheid."

Coaching via speciale app

Veel zorgverzekeraars bieden tegenwoordig een app aan waarin coaches bijvoorbeeld tips geven over hoe je meer kunt bewegen of gezonder kunt eten. Ook zijn er vaak zogenoemde challenges waarin mensen worden uitgedaagd om bepaalde doelen te halen.

Verder is het via je zorgverzekering soms mogelijk om een afspraak te maken met een sport- of voedingsdeskundige. En daar hoef je niet altijd aanvullend verzekerd voor te zijn, benadrukt Knopperts: "Sommige bieden het aan, puur omdat jij bij hen verzekerd bent."

Langs een diëtist gaan

In sommige gevallen kun je ook direct hulp krijgen vanuit je basisverzekering. Zo wordt een consult bij een diëtist onder voorwaarden vergoed. "Het gaat wel om maximaal 3 uur per jaar", vertelt de zorgverzekeringen-expert.

"Dit is in principe wel bedoeld voor een medisch doel", voegt hij eraan toe. Maar ook als je langs een diëtist wil voor je goede voornemens, is er volgens hem soms iets mogelijk: "Een vergoeding hiervoor zit vaak in de wat ruimere, aanvullende pakketten."

Leefstijlinterventie vergoed

Daarnaast is er ook nog de zogenoemde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), die mensen met overgewicht moet helpen om meer te bewegen en gezonder te eten. Om voor deze behandeling in aanmerking te komen, moet je eerst langs de huisarts.

Mensen met een BMI hoger dan 30, of een BMI van 25 of hoger in combinatie met een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of suikerziekte, komen in aanmerking. Om het programma vergoed te krijgen, heb je wel een doorverwijzing nodig.

Aankloppen bij bedrijfsarts

Als je merkt dat het lastig is om gezonder te leven, bijvoorbeeld vanwege je werk, kun je ook aankloppen bij je werkgever. "Je mag altijd langskomen bij de bedrijfsarts, dat recht staat in de Arbowet", legt bedrijfsarts Femke van Leeuwen van ArboNed uit.

"Je moet niet onderschatten hoeveel tijd je op je werk doorbrengt", benadrukt ze. "Zeker bij zittende beroepen zit je soms wel 8 uur per dag achter een bureau. Meer bewegen tijdens het werk kan helpen om fit te blijven door de dag heen en om aan je stappen te komen."

Gezond blijven tot je pensioen

Volgens haar zien veel werkgevers het belang van een gezonde leefstijl in. "Werknemers en werkgevers hebben namelijk hetzelfde doel: dat je gezond blijft tot én na je pensioen. Ook werkgevers willen dat iemand zich gezond en energiek voelt."

Hoe ze hun personeel fit proberen te krijgen en houden, verschilt per werkgever. Sommige bedrijven hebben een eigen fitnessruimte, andere vergoeden sportlessen. Of er wordt in de kantine gezonder eten aangeboden bijvoorbeeld.

Tips voor in de praktijk

Maar ook als het bedrijf waar je werkt niet specifiek een gezondheidsbeleid heeft, kan het geen kwaad om aan te kloppen bij de bedrijfsarts, zegt Van Leeuwen. "Een bedrijfsarts kan je begeleiden, advies geven over leefstijl en preventie en helpen bij het stellen van reeële doelen."

Ook een belangrijk voordeel volgens haar: een bedrijfsarts weet precies wat jouw baan inhoudt, hoe je werkplek eruitziet en of je misschien op onregelmatige tijden werkt. "Zo kunnen we goed kijken hoe je in de praktijk die goede voornemens kunt volhouden."

'Wees niet te streng voor jezelf'

Van Leeuwen wil tot slot nog een laatste boodschap meegeven aan iedereen die dit jaar gezonder wil gaan leven: "Wees niet te streng voor jezelf. Goede voornemens hebben is al een heel goede eerste stap. Het belangrijkste is dat je begint met kleine, haalbare doelen en die weet vol te houden."

Daar sluit Ros van het Kenniscentrum Sport & Bewegen zich bij aan. "Als je wil beginnen met meer bewegen, moet je dat met kleine stappen doen. Begin niet te groot", geeft ze als tip mee. "Dan zul je zien dat je het uiteindelijk makkelijker wordt om actiever te zijn."