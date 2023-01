Ziek, zwak en misselijk, je bent bijna een uitzondering als je het de afgelopen tijd niet bent geweest. Zo lijkt het in elk geval. Maar is de ziektegolf dit jaar echt zo heftig? We vroegen voor EenVandaag Vraagt wat jullie hierover wilden weten.

We legden jullie vragen voor aan viroloog Adam Meijer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

1. Is deze ziektegolf heftiger dan die in andere winters?

"Dat weten we nog niet, de griepepidemie is nog in volle gang. Maar het verloop tot nu toe is vergelijkbaar met sommige seizoenen van voor de COVID-19-pandemie."

2. Waar wordt de huidige ziektegolf door veroorzaakt?

"Vooralsnog lijkt de huidige ziektegolf van mensen met luchtwegklachten vooral veroorzaakt door een stapeling van patiënten met infecties met verschillende luchtwegvirussen: het griepvirus, SARS-CoV-2 (corona), respiratoir syncytieel virus (RS-virus), humaan metapneumovirus (broertje/zusje van RS-virus) en rhinovirussen, die tegelijkertijd rondgaan."

"Het gaat eigenlijk min of meer zoals we dat voor de COVID-19-pandemie ook zagen tijdens de late herfst tot het vroege voorjaar. Maar nu met een extra en ernstig luchtwegvirus, namelijk SARS-CoV-2, het huidige coronavirus."

3. Is onze weerstand collectief afgenomen door 2 jaar coronamaatregelen?

"Niet collectief. Mensen - vooral jongeren - die in de afgelopen jaren niet ziek zijn geworden door verschillende virussen hebben er nu het meeste last van. Mensen die voor de COVID-19-pandemie door deze virussen ziek zijn geweest, hebben minstens nog gedeeltelijke immuniteit."

"Sommige virussen geven makkelijk een nieuwe infectie, bijvoorbeeld het RS-virus. Van andere, zoals het rhinovirus, zijn er meer dan 100 verschillende typen. Opnieuw geïnfecteerd worden, maar door een ander type, is daardoor niet ongebruikelijk. Ook hebben mensen in de risicogroepen tijdens de COVID-19-pandemie de griepprik gewoon kunnen krijgen. En er is in het voorjaar van 2022 een griepepidemie geweest, wat ook een positief effect heeft gehad op de immuniteit tegen griep."

4. Is ons immuunsysteem verzwakt door de coronavaccinatie?

"Nee, daar is geen bewijs voor."

5. Bestaan er zelftesten voor griep, zoals die voor corona?

"Ja, die zijn er. Maar in Nederland zijn deze voor zover ik weet nog niet verkrijgbaar."

6. Waarom kun je toch griepverschijnselen krijgen als je de griepprik hebt gehad?

"Griepachtige klachten kunnen naast door het influenzavirus ook veroorzaakt worden door de andere luchtwegvirussen. Daar helpt de griepprik niet tegen."

"En ondanks de griepprik kun je toch geïnfecteerd raken met het griepvirus, dat kan dan nog steeds resulteren in griepachtige klachten. Maar die zijn dan wel vaak mild door de werking van de griepprik."

7. Heeft het weer invloed op hoe een virus zich verspreidt?

"Temperatuur en luchtvochtigheid spelen een rol, bij sommige virussen meer dan bij andere. In het algemeen is het zo dat virussen bij een lage temperatuur en een echt lage luchtvochtigheid of juist echt hoge luchtvochtigheid langer besmettelijk blijven."

"Bij hogere temperaturen verliezen virussen sneller hun besmettelijkheid en bij een middelmatige luchtvochtigheid, ongeacht de temperatuur, ook. Een andere reden is dat mensen bij koud weer vaker binnen en dicht op elkaar zitten en er vaak minder goed geventileerd wordt."

8. Hoe kan je jezelf of anderen beschermen?

"Veel adviezen die tijdens corona hiervoor nuttig zijn gebleken, zijn ook nuttig bij andere luchtwegvirussen. Dus thuisblijven wanneer je klachten hebt, niezen of hoesten in de ellenboog, frequent handen wassen, afstand houden en ventileren. En wees extra voorzichtig bij kwetsbare mensen."