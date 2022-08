Babyboomers zijn de meest welvarende generatie ooit. De jongeren van nu gaan die luxe niet krijgen, wordt vaak gezegd. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, zegt econoom Peter Hein van Mulligen.

Babyboomers, geboren tussen 1945 en 1955, hebben een gigantische welvaartssprong gemaakt ten opzichte van de generatie voor hen, vertelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat kwam vooral door de vondst van Gronings gas, dat de economie flink stimuleerde. Er was geld, huizen waren er voldoende en, ondanks de hogere rente, relatief goedkoop.

Ouder dus rijker

Vanuit de generaties x, y en z, die na de babyboomers kwamen, klinkt vaak frustratie. 'Boomers' hebben het beter dan zij het ooit zullen hebben, wordt vaak gezegd. En inderdaad: "Boomers zijn als geen andere generatie opgegroeid in een tijd waarin het economisch heel goed ging", zegt Van Mulligen.

Het gevolg daarvan is dat ze er nu - over het algemeen - warmpjes bij zitten. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ze ouder zijn, voegt de econoom toe. "Ze hebben lang de tijd gehad om een vermogen op te bouwen. Dat is logisch."

'Millennials hebben het beter'

De leefsituaties van jongeren nu en babyboomers nu zijn eigenlijk niet goed met elkaar te vergelijken, vindt econoom Van Mulligen. "Het zou eerlijk zijn als de huidige 30'ers kijken naar hoe de boomers het hadden toen zij in de 30 waren."

Dan ontstaat er een ander beeld: "Het inkomen van babyboomers was rond hun 30ste een stuk lager dan die van jongeren nu. Dat heeft ermee te maken dat - met name vrouwen - minder hoog waren opgeleid", weet de expert. "Als je die vergelijking maakt, hebben de millennials van nu het een stuk beter dan de babyboomers toen ze jong waren."

Hoge studieschulden

En toch hebben veel jongeren het idee dat ze later een zwaardere last moeten dragen dan hun ouders nu. Dat geldt bijvoorbeeld voor student Chiel Boot, die onderdeel is van wat vaak de 'pechgeneratie' wordt genoemd. Hij heeft een hoge studieschuld door het sociaal leenstelsel en op de huidige woningmarkt is het voor hem moeilijk om een betaalbaar huis te vinden.

Chiel lacht een beetje als er naar de hoogte van zijn studieschuld gevraagd wordt. "Tsja, wat is hoog? Ik denk wel een beetje gemiddeld", antwoordt hij. Of de student niet een preciezer bedrag kan noemen? "Meerdere jaarinkomens."

Lost generation

Afstuderen met een hoge studieschuld, de hoofdprijs betalen voor een kamer, niet kunnen doorstromen, geen energiecompensatie: het ziet er inderdaad niet bepaald rooskleurig uit voor de jongeren van nu.

Maar dat de hele generatie er niet bovenop zal komen, is onzin volgens Van Mulligen. "Dat zal echt wel meevallen. Die armoedeval werd ook verwacht bij de zogenoemde lost generation in de jaren 80. Toen was er ook sprake van veel werkloosheid. Die zitten er nu ook warmpjes bij."