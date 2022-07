Je zou ze bijna vergeten in de overspannen woningmarkt: buitenlandse studenten die hier geen kamer kunnen vinden. Universiteiten riepen hen op om thuis te blijven, maar dat kwam niet voor iedereen op tijd. Waardoor sommigen alles aangrijpen voor onderdak.

In juni deden de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Groningen al de oproep aan buitenlandse studenten om niet naar Nederland te komen. Ook de Radboud Universiteit adviseert hun internationale studenten niet naar Nijmegen af te reizen als ze voor 1 augustus geen kamer hebben gevonden.

Te koud in de auto

Voor de Duitse Nico Schmidtner (26) was het alleen al te laat. Vorig jaar kwam hij naar Nijmegen om filosofie te studeren. "Ik wilde graag naar Nederland, omdat de universiteiten zichzelf als avontuurlijk en vooraanstaand aanprijzen." Maar woonruimte vinden bleek een enorme opgave. Na een teleurstellende zoektocht naar woonruimte bleef zijn auto als optie over.

3 maanden lang was dat vervolgens de plek waar hij sliep. "In december was het daar echt te koud voor. Gelukkig kon ik toen in de kelder van vrienden overnachten."

Nico Schmidtner studeert filosofie in Nederland

Noodopvang

Om dit soort schrijnende situaties te voorkomen, hebben Ruben Kleijn en Gwen van de Wall een noodopvang in hun wooncomplex opgericht. De Nijmeegse studenten konden het leed van hun internationale medestudenten niet langer aanzien en besloten in actie te komen. Sinds afgelopen weekend is Dragos Spiridos de eerste bewoner van de noodopvang, die bestaat uit 6 stapelbedden, een keuken en een badkamer.

"Ik ben erg blij met deze plek", vertelt de student informatica. In de 4 jaar dat hij in Nijmegen studeert is de Roemeen inmiddels al zes keer verhuisd. "De vreemdste plek waar ik heb moeten slapen is bij een vriend op de bank, voor 3 maanden." Dragos vindt de gang van zaken 'verdrietig'. "Nederland roept internationals op om hierheen te komen, maar hebben geen plek om ze onder te brengen. Dat is een groot probleem dat de uni moet fixen, voordat ze meer internationals werven."

Niet eerlijk

Ook Giulia Alberghi (22) had veel problemen bij het vinden van een kamer toen zij in Nederland kwam studeren."Ik kreeg te maken met louche huisbazen en in sommige studentenhuizen bleken internationale studenten niet eens welkom te zijn." Inmiddels heeft ze wel een fijne woonplek gevonden. Toch maakt ze zich nog altijd zorgen om haar medestudenten die uit het buitenland komen.

"Waarom werf je studenten om naar een Nederlandse universiteit te komen, maar zeg je niks over de wooncrisis? Dat is niet eerlijk." Op internationale websites adverteren universiteiten om in Nederland te studeren. Giulia voelt zich hierdoor misleid. "De universiteit voelt het wel als hun verantwoordelijkheid, maar reageert niet op tijd. En als ik wist dat het kamertekort zo erg is, was ik niet naar Nederland gekomen."

Valse voorwendselen

Nico heeft datzelfde gevoel: dat hij onder valse voorwendselen naar Nederland is gekomen. "De universiteiten presenteren zichzelf als avontuurlijk en zeggen dat het goed is om hierheen te komen. Maar dan moet je ook genoeg huizen aanbieden. Toen ik het huisvestingsteam van de universiteit om hulp vroeg, kreeg ik te horen dat ze niks konden doen. Ze raadden me aan om antikraak te gaan wonen."

"De zoektocht was heel frustrerend", vertelt hij. "Je moet niet meer studenten aantrekken dan dat er huizen zijn." Inmiddels heeft ook Nico een dak boven zijn hoofd gevonden, al ligt dat niet in Nijmegen . "Samen met vier anderen deel ik een huis net over de grens, in Duitsland. Van daar is het 30 kilometer fietsen naar de universiteit. Ik ben er blij mee."

Kenniseconomie

Hoewel een universiteit niet verplicht is om ook de huisvesting van studenten te regelen, voelt Agnes Muskens van de Radboud Universiteit zich wel verantwoordelijk voor het welzijn van buitenlandse studenten. Dat er studenten zoals Nico zijn, die in auto's hebben moeten slapen, vindt ze een zorgelijke ontwikkeling. "Dit moeten we zien op te lossen. Maar het woningtekort is een landelijk probleem, en om dat structureel op te lossen, hebben we de overheid echt nodig."

"Maar lokaal doen we wat we kunnen. Momenteel hebben we in Nijmegen nog 165 buitenlandse studenten die geen kamer hebben. Om voor deze mensen toch nog snel een oplossing te vinden, bieden we een bonus van 350 euro aan studenten die hun kamer tijdelijk willen onderverhuren." Ook werkt de universiteit aan het realiseren van 150 tijdelijke noodwoningen op de campus. De universiteit verwacht dat deze eind 2023 klaar zijn.