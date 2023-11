Je hoort het in verkiezingsdebatten veel voorbij komen: politici die zeggen dat werken meer moet lonen. Maar hoe willen ze dat voor elkaar krijgen? "Iedereen wil meer verdienen, maar dat moet je wel ergens van betalen", zegt econoom Peter Kavelaars.

Van links tot rechts: het beter belonen van werk wordt in vrijwel alle partijprogramma's genoemd. En dat is niet voor het eerst.

'Oplossing tweeledig'

Hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics Peter Kavelaars noemt het een 'eeuwenoude discussie'. Maar waar het volgens hem te weinig over gaat, is hoe partijen er dan voor willen zorgen dat werken beter loont.

De oplossing is volgens hem tweeledig: "De belasting op arbeid moet substantieel omlaag. En je zult de toeslagen minder inkomensafhankelijk moeten maken", zegt hij.

Minder belasting op arbeid

Om minder belasting over ons inkomen betalen mogelijk te maken, is er volgens Kavelaars 30 miljard euro nodig. Dat geld moet ergens vandaan komen. "En dat doet sowieso pijn, want het zorgt ervoor dat je een andere belasting moet verhogen", zegt hij.

"Bijvoorbeeld de belasting op consumptie. De boodschappenkar wordt dan duurder, maar het netto-inkomen gaat ook omhoog." Andere opties zijn volgens hem een verhoging op de milieu- en energiebelasting of op het kapitaalinkomen. "Door de verhoging van milieu- en energiebelasting komt er een groot bedrag vrij waarmee je de druk op arbeid kunt verlagen. Je moet dan wel rekening houden met weerstand vanuit het bedrijfsleven."

Belasting- en toeslagenstelsel hervormen

Naast het verminderen van de belasting op arbeid, willen verschillende partijen het belasting- en toeslagenstelsel in meer of mindere mate aanpassen. Hier zijn al veel debatten over gevoerd in de Tweede Kamer.

Toeslagen kunnen er namelijk voor zorgen dat, wanneer je slechts een euro meer gaat verdienen, je een toeslag verliest. Dat zou werken ontmoedigen, zeggen verschillende partijen.

Niet meer inkomensafhankelijk

Het niet langer inkomensafhankelijk maken van toeslagen zorgt voor minder 'marginale druk', zegt Kavelaars, maar wel voor meer oneerlijkheid. "Het positieve is dat wanneer je meer gaat werken, en een euro meer gaat verdienen, je je toeslag niet kwijt bent. Dit omdat die niet meer samenhangt met je inkomen", zegt hij.

Kavelaars noemt daarbij ook meteen een nadeel. "Het gevaar is dat vooral middeninkomens hiervan profiteren. Je gaat namelijk ook mensen met een hoger inkomen toeslagen geven."

Benieuwd naar beloften

Kavelaars is benieuwd of het toekomstige kabinet alle beloften over werken meer te laten lonen waar kan maken. "De la met rapporten over hoe we zorgen dat werken beter loont is er", zegt Kavelaars. "Maar of het ook werkt is een kwestie van politieke keuzes over hoe we zorgen dat werken meer gaat lonen."

"Het ligt politiek heel gevoelig. Als je een fundamentele verschuiving wilt creëeren, vraagt dat een hele ingreep in het sociale stelsel", zegt hij.