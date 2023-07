Het aantal cosmetische klinieken in Nederland is de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd. Op deze plekken zijn botox en fillers te halen voor iedereen die dat wil. "Je kan veel geld verdienen, maar je moet daarom soms ook 'nee' zeggen."

Uit cijfers die Trouw opvroeg bij de Kamer van Koophandel blijkt dat er nu 203 van zulke klinieken zijn, terwijl dat er in 2013 nog 28 waren. Voorzitter Marguerite van Randwijck-Jacobze van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) ziet dat de vraag is toegenomen: "Er is invloed vanuit social media en elk jaar worden veel vrouwen 40, en een deel daarvan zal het overwegen."

'Dat wil ik ook'

Daarbij helpt het volgens Van Randwijck-Jacobze, zelf ook cosmetisch arts, dat de technieken steeds beter worden. "15 jaar geleden was het vooral prikken, nu zijn we vooral aan het behandelen. Je ziet hele mooie resultaten en daarom vinden bijvoorbeeld 40-plussers het aantrekkelijk."

Bij jongeren neemt de vraag naar cosmetische ingrepen vooral toe door de invloed van influencers op social media als TikTok en Snapchat, legt ze uit. "Ook worden er filters op die apps over gezichten heen gegooid. Dan kijken jongeren daarna in de spiegel en denken ze: dat wil ik ook."

Zorgelijke ontwikkeling

Uit eerder onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel bleek dat jongeren tussen de 16 en 35 jaar het steeds normaler vinden om een cosmetische ingreep te ondergaan. Zo vond in 2018 een derde dat snijden in een gezond lichaam om er mooi uit te zien moest kunnen. Vorig jaar was dat aantal gegroeid naar de helft.

Van Randwijck-Jacobze ziet in Amsterdam soms meer cosmetische klinieken dan supermarkten van, vertelt ze. "Ik vraag me ernstig af wat voor artsen daar aan het werk zijn en hoe die worden gecontroleerd. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat er behandelingen worden gedaan door artsen die niet bevoegd en bekwaam zijn."

'Behandelen, niet prikken'

Is het dan wel ethisch verantwoord dat artsen zomaar botox en fillers inspuiten bij iedereen die dat wil? Van Randwijck-Jacobze: "Artsen leggen in principe de Eed van Hippocatres af. 'Gij zult niet schaden' is er een onderdeel van. Je kan veel geld verdienen, maar je moet daarom soms ook 'nee' zeggen. Je moet behandelen, niet prikken."

Als je als cosmetisch arts alleen maar prikt, breng je cliënten daar alleen maar schade toe, vindt de voorzitter van de branchevereniging. "Je moet als arts continu blijven leren en kritisch naar je eigen handelen blijven kijken", benadrukt ze.

Bevoegd, maar niet bekwaam

En het kan flink misgaan, weet Van Randwijck-Jacobze. "De angst binnen de beroepsgroep is het aantal complicaties, het leed dat mensen wordt aangedaan. En dat stijgt: onze 'complicatie-artsen' hebben het steeds drukker."

"Het zal je moeder, zus of dochter zijn die bij 'Sjaak de Beunhaas' terechtkomt. Dat wil je niet", waarschuwt ze. "Elke arts in Nederland is bevoegd, maar niet elke arts is bekwaam." Ze pleit daarom voor een toezichthouder die controleert welke artsen bevoegd én bekwaam zijn. Tot die tijd kan iedereen die een cosmetische ingreep overweegt volgens haar het beste kijken op NVCG-platform Cosmedici.