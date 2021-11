Ongeveer 1 op de 40 vrouwen ondergaan een fillerbehandeling, werd gisteren gezegd in Radar. En dat klopt. Ook steeds meer jongeren kiezen voor een behandeling om de lippen of de jukbeenderen op te spuiten.

Radar besteedde gisteravond aandacht aan fillers die gezet werden door de schoonheidsspecialist. Het is goedkoper, maar het mag eigenlijk niet. In het televisieprogramma werd het recente onderzoek van cosmetisch arts KNMG dokter Tom Decates aangehaald. Het geeft inzicht in de ingrepen waar steeds meer mensen gebruik van maken: de veilige én de onveilige varianten.

1 op de 40

Het doel van het onderzoek van dokter Tom Decates is om beter in kaart te brengen wat de aantallen complicaties zijn van fillers om zo beter voorlichting te kunnen geven. Maar wat wordt er precies bedoelt met fillers? Volgens Jeska van Amerongen, manager beleid en kwaliteit van het Nationaal Huidcentrum, bestaat er verwarring over de zogeheten injectibles.

"Fillers zijn vulmaterialen", legt Van Amerongen uit. "Een bepaald dik middel om volume te geven of om rimpels weg te spuiten. Om op te vullen dus. Het is niet hetzelfde als botox. Dat is weer heel iets anders." Want bij botox worden de spiertjes rondom de mond en de ogen en op het voorhoofd uitgeschakeld.

Toename in doelgroepen

Steeds meer mensen maken dus gebruik van fillers. Jeska van Amerongen denkt dat het komt omdat het minder taboe is. "Mensen kennen het en vragen er makkelijker naar", zegt ze.

"Er is wel een onderscheid in de doelgroep. Je hebt de jonge meiden die zich door de Instagramgezichten laten beïnvloeden. En de mensen van een bepaalde leeftijd die weten waar ze mee bezig zijn en die zich dat ook makkelijker kunnen veroorloven."

Kwaliteit waarborgen

Marguerite van Randwijck, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde, ziet ook dat het taboe rondom cosmetische ingrepen afneemt. Maar, voegt ze eraan toe, dit komt vooral omdat de ingrepen steeds veiliger worden.

"Sinds 1 juli 2019 heeft Nederland een cosmetisch arts KNMG, een profielarts", legt Marguerite van Randwijck uit. "Net als spoedeisende hulp-arts, of verslavingsarts. Die heeft als doel om de kwaliteit te waarborgen in dit nieuwe vakgebied."

Louche praktijken

Die cosmetisch arts KNMG die hierboven wordt genoemd, brengt ons weer bij dokter Tom Decates. Hij zet zich in om dit soort illegale praktijken tegen te gaan. "Iedereen ter wereld is botox en fillers aan het injecteren", legt de onderzoeker uit. "Als er iets misgaat, zal dat ze aan hun reet roesten. Ze willen in een korte tijd zoveel mogelijk geld verdienen."

De veilige manier, fillerbehandelingen met de hulp van een gecertificeerd arts, is niet goedkoop. Daarom zien sommige schoonheidsspecialisten hun kans schoon om deze behandeling uit te voeren, voor veel minder geld. Maar volgens de wet is dit strafbaar. "Daarom is het belangrijk dat veel mensen bewust zijn van de risico's", vertelt Decates. Van Randwijck legt de nadruk op het informeren van de patiënten en cliënten. "De arts moet bevoegd én bekwaam zijn", zegt zij. "Er staat veel op de planning om onze artsen bekwaam te maken voor deze ingrepen."

Radar met een verborgen camera op bezoek bij een korte filler-cursus

Psychologisch proces

Artsen moeten goed nadenken of ze jonge mensen willen behandelen. Veiligheid houdt ook in dat je soms cliënten moet weigeren. "Je eigen gezicht is vaak goed genoeg", legt Van Randwijck uit.

"We moeten ook selecteren of er mogelijk angst of depressieve klachten onder zitten. Ik heb wel eens een jong meisje tegenover mij gehad die graag fillers wilde. Dan zeg ik - op beleefde wijze natuurlijk - dat ze haar geld beter kan uitgeven aan een psycholoog. Daar wordt je namelijk wél blij van."

Begeleiden

Het is veel meer dan alleen een prikje zetten, volgens drs. van Randwijck. Het is tevens mensen behandelen en begeleiden.

"Het is de bedoeling dat mensen de mooiste versie van zichzelf behouden, in plaats van een nep-versie", zegt voorzitter van de NVCG Marguerite van Randwijck.