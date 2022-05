Dankzij jarenlange campagnes kiezen jonge vrouwen steeds vaker voor een technische opleiding. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan technisch personeel. Maar helaas verlaten veel vrouwen de techniek ook weer. Drie vrouwen vertellen waarom.

"Je ziet dat in de afgelopen 10 jaar het aandeel vrouwen in alle exacte middelbareschoolprofielen en opleidingen is gegroeid. Dit geldt voor alle niveaus", vertelt data-analist Nina Terpstra van de Monitor Techniekpact. "Ook het aantal vrouwen met een technisch beroep neemt gestaag toe. Maar hoewel er meer vrouwen in de techniek zijn gaan werken, wordt nog altijd slechts 14 procent van de technische beroepen ingevuld door een vrouw."

Monteur met blonde krullen

Lucy van Ostade is motorfietsmonteur. Ze heeft haar eigen bedrijf, waar ze motoren repareert en workshops geeft aan andere motorliefhebbers. "Ik wil niet per se eigen baas zijn," vertelt ze. "Maar het werken in een grote motorzaak was voor mij gewoon heel erg lastig. Dat ga ik nooit meer doen."

Lucy startte vol enthousiasme en vertrouwen in de motorbranche. "Ik had een oproep geplaatst op social media voor een baan, en daarop reageerde een motorzaak: kom maar een dagje proefwerken en dan zien we wel. Zij gaven mij het vertrouwen dat ik dit kon."

Vertrouwen

Dat vertrouwen was heel belangrijk voor haar, vertelt Lucy, want er zijn ook zat mensen die haar adviseerden dat ze beter wat anders kon gaan doen. "Het is niet zo dat mannen van nature meer zelfvertrouwen hebben, maar de wereld geeft hen meer zelfvertrouwen in dit vakgebied."

Na alle kansen en ervaringen bij de motorzaak, ging Lucy werken bij een andere zaak. "Ik dacht dat dat mijn droombaan was. Maar van tevoren weet je niet hoe de sfeer en hiërarchie zijn in een bedrijf."

Een afleiding voor collega's

"Ik hou echt wel van een grapje, dat is het niet", verduidelijkt Lucy. "Maar als jouw leidinggevende tegen je zegt dat je niet tussen de monteurs mag staan, omdat je dan een afleiding bent voor je collega's, wat moet je dan terugzeggen?"

"Ik kreeg een bloemetje op secretaressedag", vertelt ze verder. "Een enorm boeket, want alle vrouwen kregen dat op die dag. Maar ik ben monteur, geen secretaresse. Ik heb me nog nooit zo geschaamd."

'Maak het bespreekbaar'

Toch wil Lucy niemand de schuld geven. "Het was niet doelbewust. Die collega's en leidinggevende wisten gewoon niet hoe ze om moesten gaan met een vrouw in de werkplaats. Wat al behoorlijk kan helpen: vraag het gewoon, maak het bespreekbaar."

Mirjam van Laarhoven herkent de worstelingen van het vrouw-zijn in een omgeving met vooral mannen. Ze volgde een technische opleiding, werktuigbouwkunde, maar koos daarna niet voor een die-hard technische baan. "Er waren tijdens de opleiding een paar dingen voorgevallen waardoor ik dacht: hier heb ik geen zin in."

Oefenen met boren

"We moesten eens een constructie maken van metalen strips", vertelt ze. "Twee groepsgenoten, jongens, instrueerden mij wat ik moest doen. Toen ik reageerde dat het op die manier niet zou werken, zeiden zij: dat klopt, maar dan heb je alvast even geoefend met boren. Terwijl ik al veel ervaring had met klussen, meer dan zij."

Aan het einde van haar studie gaf Mirjam een TedTalk voor haar medestudenten: how to get and keep women in science. "In Nederland krijgen mannen en vrouwen in principe dezelfde kansen, maar in een omgeving waarin vrouwen in de minderheid zijn, is het toch niet altijd fijn werken voor hen."

Neem niet één, maar twee vrouwen aan

Mirjam heeft concrete tips voor opleidingen en bedrijven. Bijvoorbeeld: besteed aandacht aan het bestaan van verschillende communicatiestijlen. Jongens zijn bijvoorbeeld vaker haantje-de-voorste, terwijl de meiden meestal liever wat langer ergens over na willen denken.

En: als je een vrouw aanneemt, neem er dan niet één aan, maar twee. Dan kunnen ze elkaar vinden.

Minder verdienen dan mannelijke collega

Dit soort tips noemt Chantal Schinkels ook. Zij werkt al 10 jaar in een technische mannenwereld, de e-commerce, maar is dit werk langzaam aan het afbouwen. Ze houdt zich nu vooral bezig met het enthousiasmeren, voorbereiden en behouden van vrouwen in de tech, door haar kennis en ervaringen te delen via trainingen en social media.

"Ik heb in de tech nooit het gevoel gehad dat ik anders was," vertelt Chantal. "Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik minder verdiende dan mijn minder ervaren mannelijke collega. Toen was ik echt boos, teleurgesteld en verdrietig. Je gaat aan jezelf twijfelen."

Stukje van de taart

Chantal vroeg andere vrouwen naar hun ervaringen in de techniek, met de hoop dat ze de uitzondering zou zijn. Toen dat niet zo bleek te zijn, besloot ze de ervaringen te bundelen in een boek, 'De IT girl'. "Het verhaal is niet leuk, maar moet wel verteld worden."

Zelf vindt Chantal het nog steeds geweldig om in de tech te werken. "Het is een sector waar je veel kan leren." Toch vindt ze het jammer dat sommige mannen nog het idee hebben dat als ze vrouwen een iets groter stukje van de taart geven, dat het dan ten koste gaat van henzelf. "Maar dat is niet zo. Wij zijn geen bedreiging, maar een toevoeging."

Geen toekomst

Chantal spoort bedrijven aan om na te denken over diversiteit en genderverschillen op de werkvloer.

"Dat hoeft niet meteen met een adviseur Diversiteit en Inclusie. Die wil soms te snel en jaagt oude werknemers weg. Maar als je hier niet mee aan de slag gaat als bedrijf, dan heb je geen toekomst. Daar ben ik van overtuigd."