Door de documentaire 'Moordtieten' meldden vrouwen met klachten over implantaten zich massaal. Opvallend, want de feiten waren al jaren bekend. Social media gaf de eerste aanzet in de bewustwording. Zo ook bij Manon. Ze waarschuwt nu anderen op TikTok.

Anderhalf jaar geleden ging de 23-jarige Manon van den Bos onder het mes voor borstimplantaten, geïnspireerd door de perfecte plaatjes die ze op Instagram zag. "Ik was daar toen best wel vatbaar voor", zegt ze nu. Vier maanden na haar borstvergroting kreeg ze onverklaarbare klachten. Ze was op vakantie in Mexico en dacht dat ze een bacterie had opgelopen.

'Met deze siliconen kan echt niks gebeuren'

De kliniek waar Manon haar borsten heeft laten vergroten sprak wel van verschillende bijwerkingen. "Maar over breast implant illness hebben ze niks gezegd", zegt ze. De chirurg liet haar zien dat de siliconen van gel zijn en dat ze absoluut niet kunnen lekken.

Voor haar ogen rekte hij de siliconen borstimplantaten die hij bij haar zou plaatsen uit. Hij verzekerde haar ervan dat ze niet konden gaan lekken. "Hij zei dat het vooral fout ging bij een bepaald type borstimplantaten, maar die kreeg ik niet, dus ik voelde mij er goed over", zegt Manon.

Doodziek

Hetzelfde platform waar Manon werd getriggerd om haar borsten te vergroten, wees haar ook op de gevaren. "Ironisch genoeg zag ik op Instagram dat vrouwen met dezelfde klachten last hadden van breast Implant illness. Ik herkende me in de klachten."

"Ik voelde me doodziek, was kortademig, voelde verkrampingen in mijn bovenlichaam, kreeg angstaanvallen, last van gewrichtspijn en ik had altijd wel wallen onder mijn ogen", somt ze op. "Geen arts kon mij vertellen wat er was."

Meer bewustwording

Rita Koppel is plastisch chirurg en doet al jaren onderzoek naar de schadelijke effecten van siliconenimplantaten. In haar kliniek heeft ze bij honderden vrouwen silicone borstprothesen verwijderd.

Ze heeft een flinke wachtlijst. Koppel ziet dat er al maanden lang meer bewustwording is bij vrouwen. "Op die manier worden klachten hopelijk sneller herkend", zegt ze.

Bron: EenVandaag Rita Koppel: 'Vroeg of laat krijg je de rekening gepresenteerd'

Vroeg of laat last

Koppel is blij om te zien dat er bij vrouwen meer bewustwording is ontstaan de afgelopen maanden. Ze weet namelijk al jaren dat prothesen naar verloop van tijd 'zweten' en gaan lekken. Volgens haar ligt dat niet aan een bepaald type borstimplantaat. "

Vroeg of laat krijgt elke vrouw met implantaten hier last van. Het hangt een beetje af van hoe je gezondheid is, maar vroeg of laat krijg je de rekening. Je kan niet gezond blijven met borstimplantaten. Zodra je ze krijgt begint het klokje te tikken", zegt Koppel.

'Eruit die dingen'

Nadat Manon haar klachten herkende wilde ze het liefst zo snel mogelijk geholpen worden. "Ik heb de siliconen poli in Amsterdam gebeld, maar daar was een wachtlijst van een half jaar. Nou, daar kon ik eigenlijk niet op wachten. Ik heb ontzettend geluk gehad dat er iemand was uitgevallen, waardoor ik langs kon komen."

"Na onderzoeken constateerden zij dat mijn implantaten eruit moesten", vervolgt ze. "Ik kon toen bij een ziekenhuis bij mij in de buurt terecht om ze te laten verwijderen. Door de medische noodzaak werd het gelukkig vergoed door mijn zorgverzekeraar."

TikTok gebruiken voor de andere kant van het verhaal

Het gaat nu stukken beter met Manon. "Ik merkte meteen verschil toen ze eruit waren, mijn klachten namen af. Het is nog wel afwachten hoe mijn borsten er straks uit zien."

Manon zit niet bij de pakken neer. Ze waarschuwt andere vrouwen via haar TikTok-account voor de gevaren van een borstvergroting. "Social media zorgden ervoor dat ik me bewust werd van mijn klachten. Op TikTok zitten vooral jonge meisjes die er vatbaar zijn voor het perfecte plaatje, ik was ook zo. Ik wil ze graag laten zien wat de andere kant van dat verhaal is."

Ook in Utrecht en Maastricht toename aantal vragen over siliconen implantaten

Amsterdam UMC is het enige ziekenhuis in ons land met een zogeheten 'siliconen poli'. Het is dus logisch dat daar de meeste vrouwen met klachten naartoe bellen. De wachtlijst is daar verdubbeld.

In UMC Utrecht en Maastricht UMC herkennen ze zich in de problemen. Zij krijgen meer telefoontjes van vrouwen met implantaten die zich zorgen maken om hun gezondheid.