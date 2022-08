Snijden in een gezond lichaam om er 'mooier' uit te zien? Een op de drie jongeren (30 procent) heeft het serieus overwogen. Van de jonge vrouwen is dat 40 procent. De helft van die vrouwen heeft al een ingreep ondergaan of wil dat echt gaan doen.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met Spuiten en Slikken, onder zo'n 3.500 jongeren van 16 tot en met 34 jaar oud. In 2018 zei nog 17 procent van de jongeren dat ze plastische chirurgie overwogen.

Genormaliseerd

Jongeren vinden cosmetische ingrepen steeds normaler. Uit onderzoek van EenVandaag in 2018 bleek dat 32 procent van de jongeren vond dat snijden in een gezond lichaam, alleen om er 'mooier' uit te zien, gewoon moest kunnen. Inmiddels vindt 51 procent dat.

"Als iemand écht heel veel last heeft van zijn of haar uiterlijk en dit met een cosmetische ingreep kan verhelpen, dan sta ik er helemaal achter", zegt een deelnemer. "Maar er zijn tegenwoordig mensen, vooral op social media, die maar ingreep op ingreep op ingreep blijven doen en zo een totaal vertekend beeld creëren."

'Onnodig' en 'onnatuurlijk'

Mannen zijn een stuk negatiever over plastische chirurgie dan vrouwen: 63 procent staat afkeurend tegenover cosmetische ingrepen, tegenover 47 procent van de vrouwen.

Opvallend is dat mannen vaak beginnen over cosmetische chirurgie bij vrouwen. Veel van hen noemen het 'onnodig' en 'onnatuurlijk' als vrouwen aan zichzelf laten sleutelen. "De meeste vrouwen zijn mooi zoals ze zijn, het is echt onnodig om allemaal met dezelfde neus en dikke lippen rond te lopen", zegt een man in het onderzoek.

Als jongeren een ingreep overwegen, welke zouden ze dan willen laten doen?

Botox, fillers en haartransplantaties

De jonge vrouwen die plastische chirurgie overwogen, denken vooral aan een borstvergroting of -verkleining (52 procent), botox (25 procent) en fillers (26 procent). Fillers zijn injecties met een soort gel die rimpels opvullen of je lippen groter maken.

Jonge mannen zijn vooral onzeker over hun kapsel: 39 procent van de mannen die ooit overwoog iets te laten doen, wilde een haartransplantatie. 13 procent overwoog of onderging liposuctie, 12 procent heeft serieus nagedacht over een ingreep aan zijn geslachtsdeel. Ook vulde 31 procent 'anders, namelijk' in: een groot deel van hen zei iets te willen doen aan hun flaporen.

Tevreden en gelukkiger

Van de mensen die iets aan zichzelf hebben laten doen, is het grootste deel (79 procent) tevreden met het resultaat. Twee derde (64 procent) zegt dat ze ook gelukkiger zijn geworden door de ingreep. "Ik was relatief jong, maar het was een ontzettend goede keuze", zegt een deelneemster die haar borsten liet vergroten. "Eerder durfde ik echt niet in bikini omdat ik gewoon geen borsten had. Door de ingreep voel ik me veel vrouwelijker."

Toch zegt ook iemand die zelf een ingreep heeft ondergaan (en daar erg blij mee is): "Je moet niet denken dat je problemen opgelost zijn als je één ding verandert. Je loopt het risico dat je onzeker wordt over iets anders als je iets hebt laten doen: je moet jezelf een keer echt goed genoeg gaan vinden."