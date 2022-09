Huisbazen die ongevraagd binnenkomen, weigeren reparaties uit te voeren of fysiek agressief worden: veel jonge huurders maken onveilige situaties mee door hun huisbaas. Ruim de helft (54 procent) vindt dat hun huisbaas misbruik maakt van de wooncrisis.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met Brandpunt+, onder 2.150 jongeren van 16 tot en met 34 jaar oud. Van die groep wonen 637 mensen in een woning met een huisbaas.

Geen onderhoud of reparaties

Bijna de helft van de jonge huurders (43 procent) zegt dat hun huisbaas weigerde onderhoud te plegen aan hun woning. Een derde (29 procent) geeft aan dat er geen reparaties werden uitgevoerd in huis. "We hebben maandenlang met een kapotte achterdeur en kapotte rookmelder gezeten", zegt een deelnemer.

Bij een vijfde (20 procent) kwam hun huisbaas ongevraagd hun woning binnen. "Mijn huisbazen, een getrouwd stel, komen zonder aankondiging binnen en halen het huis ondersteboven", vertelt iemand. "Als ze ook maar één dingetje zien dat ze 'vies' noemen, worden we op het matje geroepen en schreeuwen en schelden ze tegen ons."

'Hij heeft mijn kat geschopt'

Sommige deelnemers geven aan dat hun huisbaas zelfs nog verder gaat. Hun huisbaas werd bijvoorbeeld verbaal (12 procent) of fysiek (7 procent) agressief. "Ik ontdekte dat hij sleutels van mijn huis aan mensen in zijn omgeving had gegeven. Toen ik daar iets van zei, heeft hij mijn kat geschopt", zegt een deelnemer.

Vooral vrouwen hebben last van onveilige situaties met hun huisbaas. Waar geen van de mannelijke huurders bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen kreeg, was dat bij 1 op de 5 vrouwen (18 procent) wél het geval.

Onveilige situaties meegemaakt door huisbaas

'Voor jou duizend anderen'

De verhuurder aanspreken op z'n gedrag, dat durven veel mensen niet. Ruim een kwart (27 procent) geeft aan dat ze bang zijn hun woning te verliezen. "Je kan toch nergens anders naartoe en dat weten huisbazen. Als je moeilijk doet, zijn er voor jou duizend anderen die je kamer willen."

Meer dan de helft (54 procent) vindt dat hun verhuurder misbruik maakt van de schaarste op de woningmarkt. "Dat merk je vooral aan de prijzen", legt een deelnemer uit. "Elk jaar de maximaal toegestane huurverhoging, vage servicekosten en veel te veel geld voor gas, water en elektra. Gewoon omdat hij het kán doen."

Lange zoektocht

Dat jongeren vastzitten aan hun huisbaas, blijkt ook uit de cijfers: van de ondervraagde jongeren is 42 procent op zoek naar een andere woning. Voor de helft van hen duurt die zoektocht zelfs al langer dan een jaar en 87 procent heeft er geen vertrouwen in dat ze in de komende zes maanden wél een huis gaan vinden.

"Of ik kan de huurprijs niet betalen, of ik voldoe niet aan de inkomensgrens van soms wel 3,5 keer de huur", zegt iemand. "Sorry, maar als ik 3,5 keer 1200 euro zou verdienen, had ik al wel een huis gekocht."