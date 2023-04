LHBTI-asielzoekers die hun land ontvluchtten vanwege hun geaardheid of gender, hebben ook in Nederlandse azc's te maken met onveilige situaties. Zo voelt een Syrisch homostel zich hier bedreigd. "Je woont tussen de mensen waar je voor vluchtte."

"Voor mensen in het azc is het shockerend om een homostel te zien", zegt het stel, dat uit angst anoniem wil blijven. "We verbergen het, zeggen het tegen niemand. Je speelt hier altijd een rol. In feite zitten we in een sociaal isolement."

Ook hier niet veilig

De twee mannen vluchtten een paar jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland. "Er is geen leven in Syrië als homo", zeggen ze. "Het wordt daar gezien als misdaad. Er staat 7 jaar gevangenisstraf op."

Maar ook in Nederland voelen ze zich niet veilig: "De mensen hier kunnen ons niet aanvallen, maar het voelt erg oncomfortabel. Je krijgt blikken, je wordt gepest, dat maakt ons bang. Daarom gaan we niet met anderen om."

Steeds meer meldingen

Hun verhaal staat niet op zichzelf. Hulporganisatie LGBT Asylum Support ziet het aantal meldingen van LHBTI-asielzoekers over onveilige situaties in azc's en aanmeldcentra toenemen. Vorig jaar ging het om 500 meldingen.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er al ruim 150 meldingen binnengekomen. "De meldingen blijven stijgen. Het gaat om intimidatie, discriminatie en mishandeling tot meldingen van suïcidaal gedrag", legt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support uit.

Regelmatig uitgescholden

Andere LHBTI-asielzoekers vertellen soortgelijke verhalen als het Syrische stel. Zo zeggen Tyron Redman en Ansel uit Trinidad en Tobago dat ze regelmatig worden uitgescholden. "We worden uitgemaakt voor prostituee of hoer en mensen bonken bij ons op de deur."

"We schenken er geen aandacht aan, want we weten wie we echt zijn. We gaan ze uit de weg", zegt Tyron, die samen met Ansel sinds februari in Ter Apel verblijft.

Bekijk ook Hulporganisatie voor LHBTI-asielzoekers wil in gesprek met staatssecretaris om bescherming van transgenders te verbeteren

'Anders dan verwacht'

De twee mannen uit Trinidad en Tobago horen verhalen van fysiek geweld tegen LHBTI'ers, maar voelen zich redelijk veilig omdat er beveiligers op het azc-terrein rondlopen. "Maar die zijn er niet altijd", zegt Ansel erbij.

Ze hadden zich een andere voorstelling gemaakt van Nederland. "Het is anders dan verwacht. Ik had niet gedacht dat er hier mensen zouden zijn die ons niet zouden accepteren voor wie we zouden zijn", vertelt Tyron.

Eenzaam verblijf

Een jonge Iraanse vrouw die haar land ontvluchtte nadat bekend werd dat ze een relatie met een andere vrouw had, wil anoniem blijven. Op het hebben van zo'n relatie staat in Iran de doodstraf, vertelt ze. Ook zij hoort verhalen over geweld tegen LHBTI'ers in azc's. "Ik heb angst om lastiggevallen te worden."

"Sommigen kijken me aan en wachten totdat ik terugkijk. Dan hebben ze een reden om te reageren", vertelt de asielzoeker over haar ervaringen. "Ik blijf daarom zoveel mogelijk onder de radar. Ik wil geen problemen veroorzaken. Maar dat maakt mijn verblijf hier eenzaam."

Speciale LHBTI-opvang?

De jonge Iraanse lijkt het daarom een goed idee als LHBTI'ers in een speciale opvang worden geplaatst. Hulporganisatie LGBT Asylum Support pleit hier al langer voor. "Het is vreemd om mensen in één kamer te plaatsen en te verwachten dat iedereen goed met elkaar om kan gaan", zegt de Iraanse vrouw.

"Het is niet veilig nu." Voor haar zou het comfortabeler voelen als LHBTI's apart opgevangen worden. "Dan heb je geen last van oordelen en word je niet lastiggevallen door mensen die denken dat je hun God beledigt."

'Verkeerd signaal afgeven'

Maar het kabinet is geen voorstander van zo'n maatregel, omdat met het apart plaatsen van LHBTI'ers in asielzoekercentra volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) een 'verkeerd signaal wordt afgegeven'.

Verschillende groepen asielzoekers apart opvangen past niet in de manier waarop wij met elkaar samenleven in Nederland, laat Van der Burg weten in een reactie. "We creëren ook geen aparte wijken voor vrouwen", legt hij uit.