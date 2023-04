Er zullen meer asielzoekers naar Nederland komen dan werd verwacht, blijkt uit de laatste berekening van het kabinet. Het Gelderse Wijchen wacht niet af tot het kabinet gemeenten dwingt om asielzoekers op te vangen en opent daarom nu een azc.

Nu blijkt dat het aantal verwachte asielzoekers door het kabinet te laag is ingeschat en de opvangcentra weer vol dreigen te raken, neemt de gemeente Wijchen het heft in eigen handen. Daarom opent zij een asielzoekerscentrum voor 300 mensen.

Tienduizenden asielzoekers verwacht

Burgemeester Renske Helmer van Wijchen ziet het als haar taak om asielzoekers op te vangen. "De asielzoekerscentra zitten overvol. We willen bijdragen aan een betere opvang van asielzoekers in ons land. Buiten slapen, zoals afgelopen zomer in Ter Apel, moeten we echt voorkomen."

In juni wordt de zogenoemde 'spreidingswet' in de Tweede Kamer besproken. Hiermee zouden gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Dit jaar worden er tussen de 65.000 en 75.000 asielzoekers verwacht. Het probleem rond de opvang is dan ook zeer urgent, maar veel gemeenten weigeren bij te springen.

'We willen zelf de locatie bepalen'

Helmer wacht de wet niet af: "Wij willen zelf de regie houden. Zo kunnen we zelf bepalen welke locaties wij het meest geschikt vinden." Het nieuwe asielzoekerscentrum komt te liggen tussen een spoorlijn en een snelweg, op de grens van Wijchen en Nijmegen, en is over een jaar klaar voor gebruik.

De gemeente zegt de direct omwonenden geïnformeerd te hebben over de komst van het azc, en er komt nog een besloten informatiebijeenkomst. Theo Cobussen runt een café pal tegenover het terrein. Hij vindt dat hij niet voldoende geïnformeerd is: "Uit het lokale sufferdje begrepen we onlangs dat het terrein een nieuwe bestemming zou krijgen. Dat het nu om 300 asielzoekers gaan, komt voor mij als een totale verrassing."

'Nog geen stap verder gekomen'

Volgens politiek verslaggever Marloes Lemsom lost de nieuwe opvanglocatie in Wijchen nog geen problemen op: "Daarvoor zijn de tekorten aan opvangplekken de komende maanden te groot."

"Iedereen kent de beelden van de tekorten in Ter Apel van vorig jaar nog wel, en in de tussentijd zijn we eigenlijk geen stap verder gekomen", legt ze uit. "De spreidingswet is er nog steeds niet, en in tegenstelling tot Wijchen zeggen sommige gemeenten: 'Dan doen wij nog even niks.'"

Gemeenten willen opvang niet verlengen

Als de spreidingswet er door de Kamer komt, zullen alle gemeenten asielzoekers moeten opvangen naar draagkracht. Uit een rondgang van EenVandaag in februari bleek dat van de 144 ondervraagde gemeenten op dit moment 82 gemeenten asielzoekers opvangen. Iets meer dan de helft dus.

Toen vorig jaar zomer de bestaande azc's overvol waren werden gemeenten met klem verzocht om noodopvang aan te bieden. Slechts 8 procent van de ondervraagde gemeenten die daar gehoor aan hebben gegeven, is van plan hun huidige opvang te verlengen. De helft verlengt de opvang niet, blijkt uit de rondgang.