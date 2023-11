Uit het niets werd burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen bedreigd. De 76-jarige verdachte probeerde de burgemeester (32) aan te rijden bij het gemeentehuis en beledigde hem om zijn geaardheid. Hij wil deze situaties niet meer onder het tapijt vegen.

"Ik kan niet herhalen wat de man precies zei", vertelt Scholtze, die net op tijd voor de auto opzij was gesprongen. De man stapte vervolgens uit en beledigde de burgemeester. "Ik kan wel vertellen dat het echt heel grof was en dat de grens wel echt overschreden werd."

Discriminatie

De teksten kunnen volgens Scholtze betiteld worden als een vorm van discriminatie. "Er werd ook naar mijn geaardheid gerefereerd op een nogal afkeurende manier."

Er is ondertussen meervoudige aangifte gedaan van bedreiging, belediging, discriminatie en poging tot zware mishandeling. Huisvredebreuk wordt ook aan het rijtje toegevoegd, omdat de man al een gebiedsverbod had rond het gemeentehuis.

Grens stellen

Het incident staat los van een steen die Scholtze door zijn woonruit kreeg toen hij er net 3 dagen woonde. Maar beide incidenten raken hem 'natuurlijk ontzettend', vertelt hij. "Maar tegelijkertijd maakt het me ook strijdbaar. Niet alleen als mens, maar ook als burgemeester. We moeten deze grens stellen met elkaar in Nederland."

"Het kan niet zo zijn dat mensen die zich iedere dag inzetten voor het openbaar bestuur of publieke zaken, of dat nu bestuurders zijn of hulpverleners of medewerkers van de servicebalie. Zij mogen niet blootgesteld worden aan agressie, geweld, intimidatie of discriminatie."

Impact op familie en vrienden

Scholtze treedt in de publiciteit omdat hij vindt dat 'we dit punt met elkaar moeten maken.' "In de basis denk ik dat deze incidenten wijzen op de verharding van de samenleving. Het gaat om de manier waarom wij omgaan met mensen die zich inzetten voor de publieke zaak. In dit geval komt daar nog een vorm van discriminatie op basis van geaardheid bij."

De burgemeester krijgt veel steunbetuigingen van bewoners en collega's. "Ik weet dat deze actie tegen de burgemeester gericht is", vervolgt hij. "Maar voor mijn partner mijn en mijn ouders is het tegen mijn persoon. Dan valt dat woordje burgemeester weg. En dat heeft gewoon impact. Je wil niet dat zij zich zorgen moeten maken."

Hoe nu verder

Als oplossing ziet Scholtze dat dit soort problemen meer bespreekbaar moeten worden. "Het ministerie van Binnenlandse Zaken en vakverenigingen zijn daar volop me bezig. En dat is wel echt wat moet gebeuren."

Hij is ervan overtuigd dat het kan worden aangepakt. "Maar voorlopig moet ik inderdaad wel bewust zijn van wat ik zeg, waar ik ben en wat ik doe. Dat moet iedereen anno 2023."