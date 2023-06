Wie wordt de nieuwe burgemeester van Bloemendaal? Het antwoord op die vraag blijkt niet zo simpel: het lukt namelijk niet om een geschikte kandidaat te vinden. "Het is gedonder in de gemeenteraad."

Bloemendaal zoekt een opvolger voor burgemeester Elbert Roest, die begin dit jaar liet weten niet voor een nieuwe termijn te gaan. Maar afgelopen vrijdag werd de sollicitatieprocedure gestaakt. Er hadden 10 mensen gesolliciteerd, maar die werden niet geschikt geacht.

Gedonder in gemeenteraad

Op straat hebben inwoners van Bloemendaal wel een verklaring: het is gedonder in de gemeenteraad, zeggen ze. Tot 2017 was Bernd Snijders waarnemend burgemeester in het Noord-Hollandse rijkeluisdorp. En makkelijk is die functie inderdaad niet, vertelt hij.

"Je komt in een wespennest. Nog steeds. Met kans op afdrukrisico of reputatieschade", legt Snijders uit. "En twee, dat heb ik zelf wel gemerkt, als je kijkt naar de mondigheid van de bevolking in Bloemendaal, dan moet je niet een soort beginnende burgemeester zijn. Dat moet wel iemand zijn die z'n mannetje kan staan."

Verslaggever Laura Kors in gesprek met oud-waarnemend burgemeester Bernd Snijders

Burgemeesters afgetreden

Met een wespennest doelt de oud-waarnemend burgemeester op een gebeurtenis van een paar jaar geleden. "Dat ging toen over de vraag of een bepaald landgoed, dat in handen was gekomen van twee broers, gesplitst kon worden en of dat verkaveld kon worden."

De voortslepende affaire liep destijds helemaal uit de hand, vertelt Snijders. "Daar zijn twee burgemeesters op gesneuveld, en ik geloof drie wethouders om afgetreden." Gemeenteraadsleden keken met argusogen naar elkaar en er gingen verwijten van maffiapraktijken en intimidaties rond.

Ruwe omgangsvormen

Er is al eens onderzoek gedaan naar hoe er met elkaar werd omgegaan in de Bloemendaalse gemeenteraad. De conclusie was dat er sprake was ruwe omgangsvormen en machtspolitiek. "De affaire rond het landgoed ebt nog na", zegt Snijders. En het is lang niet de enige kwestie in de historie.

Toenmalig commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes was het in 2015 zo zat met het politieke gedoe in Bloemendaal dat hij dreigde de gemeente te laten fuseren met een andere gemeente en daarmee dus op te heffen. Dat is toen uiteindelijk niet gebeurd.

Advocaten ingezet

Bloemendaal is de rijkste gemeente van Nederland: het gemiddelde vermogen is 381.000 euro per huishouden. In zijn tijd als waarnemend burgemeester zag Snijders dan ook dat er advocaten werden ingezet als inwoners het ergens niet mee eens waren.

"Een burgemeester heeft over het algemeen in een gemeenschap nog wel redelijk aanzien, maar dat is in Bloemendaal toch wel een slagje minder moet ik eerlijk zeggen", blikt hij terug. Alles wordt volgens hem aangevochten: zo zat hij zelf ook tegenover advocaten in plaats van bewoners bij een bijeenkomst over de komst van asielzoekers.

Salaris een dealbreaker?

Volgens Snijders zou een burgemeester met veel ervaring, en die aan het einde van z'n carrière zit, een goede kandidaat zijn. "Iemand die het leuk vindt om in het prachtige Kennemerland in een mooie ambtswoning te wonen, en daar zo nu en dan wat gedoe op de koop toeneemt."

Al denkt hij dat het salaris bestuurders mogelijk tegenhoudt. Bloemendaal heeft net geen 24.000 inwoners en daarmee verdient de burgemeester zo'n 6.800 euro bruto per maand. "Het is best een mooi salaris, maar het is ook weer niet enorm veel. Ik denk dat het een lastige opgave wordt om iemand met én ervaring én met veel kennis van zaken te vinden, die ook de hitte van de keuken kan weerstaan."