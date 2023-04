Motoren die veel geluidsoverlast veroorzaken zorgen in zeker tientallen gemeenten voor problemen. Bergen en Bloemendaal denken daarom nu over de invoering van geluidszones, want nieuw juridisch advies biedt ruimte om motoren te weren op basis van geluid.

"De glazen in huis trillen letterlijk weg. Op een gemiddelde zomerdag kunnen we elkaar in de tuin niet verstaan", vertelt Aya Langeveld. Zij woont vlakbij een drukke doorgaande route in Bloemendaal.

'Je kunt niet je oren dichtdoen'

Op drukke dagen rijden er volgens haar wel een paar honderd motoren langs. "Het zorgt voor heel veel onrust. Fysiek gaat het in je zitten, want je kan wel de gordijnen maar niet je oren dichtdoen. Het zijn vooral de schrikmomenten van het onvoorspelbare als een motor ineens stationair voor de deur staat te draaien."

Volgens raadslid van Zelfstandig Bloemendaal Rob Slewe is Aya zeker niet de enige. Hij maakt zich er hard voor om de overlast van motoren terug te dringen. "Als het mooi weer is en in het weekend heb je veel motorverkeer en dat is vooral toer-verkeer. Daar hebben heel veel mensen in onze gemeente last van. Zij worden gek van de geluidsoverlast."

Bron: EenVandaag Aya Langeveld, inwoner van Bloemendaal

Te veel geluid, geen toegang

Slewe benadrukt dat hij niks tegen motorrijders heeft. "Maar waarom moet een deel zoveel overlast veroorzaken? Technisch hoeft dat niet. Alle politieke partijen in Bloemendaal staan erachter om dat terug te dringen." In Bloemendaal en Bergen is daarom de gezamenlijke werkgroep geluidsoverlast aan de slag gegaan. Die heeft juridisch laten uitzoeken of motoren op basis van geluid geweerd kunnen worden. Dat advies van een advocaat ligt er nu en daaruit blijkt dat een gemeente geluidsoverlast kan gebruiken om inrij-beperkingen op te leggen.



Het voorgestelde systeem werkt eigenlijk net als bij milieuzones voor dieselvoertuigen, waarbij camera's op basis van het kenteken kunnen controleren hoe vervuilend een voertuig is."Dat kan je ook met geluid doen", legt het raadslid uit. Naast de uitstoot van voertuigen is namelijk ook vastgelegd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) hoeveel geluid ze veroorzaken. "Als de geluidsoverlast boven een bepaald niveau komt, dan mag je er niet in." Doe je dat toch, dan krijg je een boete. Daarmee voorkom je dat alle motorfietsen moeten worden geweerd, zoals nu in enkele gemeenten gebeurt.

Grote groep slachtoffer van overlastgevers

Vera de Bruijn is motorrijder. Ze snapt heel goed dat mensen overlast ervaren van motorrijders die teveel geluid maken. Dat gaat volgens haar maar om een kleine groep van vijf procent van de motorrijders, die aangepakt mogen worden. "Ook voor die groep gelden regels. Daar moeten zij zich aan houden."



Als bestuurslid bij de Motorrijders Actie Groep (MAG) is ze mede-initiatiefnemer van de campagne 'te luid geluid is uit'. Daarbij worden motorrijders opgeroepen zich te gedragen. Dat alle motorrijders worden aangekeken op de overlast die een klein deel veroorzaakt, 'voelt als oneerlijk'. "Velen zijn daar nu slachtoffer van."

Rechtszaken tegen afsluitingen

De klachten zijn niet een probleem dat zich beperkt tot Bloemendaal en Bergen. Vorig jaar stuurde ruim zeventig gemeenten nog een brief naar de Tweede Kamer met het verzoek om de overlast landelijk aan te pakken. Het kabinet heeft daarop laten weten geen landelijk beleid te gaan voeren. Dus kan elke gemeente eigen beleid gaan voeren. Dat gebeurt dan ook op verschillende plekken.



De Bruijn probeert het allemaal bij te houden en heeft er een dagtaak aan om de lappendeken aan maatregelen met inrij-beperkingen in de gaten te houden. Waar mogelijk vecht de MAG de voorstellen aan. In drie gemeenten lopen er ook rechtszaken. Als de geluidszone Bloemendaal en Bergen succesvol zou kunnen worden ingevoerd, zouden andere gemeenten daar een voorbeeld aan kunnen nemen.

Bron: EenVandaag Vera de Bruijn, bestuurslid van de Motorrijders Actie Groep

Lawaaiflitspalen

Het idee van geluidszones zoals nu voorgesteld in Bloemendaal en Bergen, is volgens de MAG geen oplossing. "Als ze besluiten dat het explicitiet alleen voor motoren geldt, dan gaan we zeker bezwaren aan tekenen." De geluidsgegevens zoals die bij de RDW zijn vastgelegd, zeggen volgens De Bruijn onvoldoende over hoeveel geluid er daadwerkelijk geproduceerd wordt.



Hoe de berijder zich op de motor gedraagt, bepaalt veel over het geluid dat wordt uitgestoten. Ook zullen motoren met illegale uitlaten niet worden beboet als met het systeem van geluidszones wordt gewerkt. De MAG ziet wel goede mogelijkheden in lawaaiflitspalen, die ter plekke het échte geluid meten. Met dat type flitspaal worden al wel testen gedaan, maar de techniek is nog in ontwikkeling om de nauwkeurigheid te vergroten zodat er ook daadwerkelijk bekeurd kan worden.

'Hopen op regen'

Wat het ook wordt, voor Aya zou elke beperking van de geluidsoverlast al welkom zijn. "Als het wat minder zou kunnen, zou dat ons woongenot ten goede komen. Dan ga je met een geruster hart de zomer tegemoet. Nu hoop ik heel vaak als ik naar het weerbericht kijk dat het regent. Dat is natuurlijk niet goed."



"Het is nu een beetje het gevoel: 'vluchten kan niet meer'. In je werkomgeving zou de arbodienst ingrijpen. In je leefomgeving moet het kennelijk kunnen. Wij gaan regelmatig in de zomer weg om bij te tanken, want het gaat de hele dag door."