Lachgas is meetbaar tot zeker een uur na gebruik, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat is een belangrijke doorbraak voor de politie, want ook het afgelopen jaar zijn tientallen doden en gewonden gevallen bij ongelukken waarbij lachgas gevonden werd.

Het aantal ernstige ongevallen waarbij gewonden vielen steeg zelfs naar een recordaantal van 185. En dat is opvallend, want sinds vorig jaar is een lachgasverbod van kracht.

Tientallen dodelijke ongelukken

Het aantal dodelijke ongevallen waarbij lachgas gevonden werd nam vorig jaar wel af, naar 20. In 2021 en 2022 waren dit er nog 31. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd bij de politie. In totaal nam het aantal verkeersongevallen waarbij lachgasgebruik wordt vermoed af van 709 naar 478.

Ongevallen waarbij lachgas is gevonden door politie

Mogelijk sprake van onderregistratie

Maar mogelijk is er sprake van onderregistratie, vertelt politiewoordvoerder Bobby Markus: "In 2023 zie je een daling van het totaal aantal verkeersincidenten naar minder dan 500 gevallen. Dit is mogelijk toe te schrijven aan de wijze van registreren", zegt hij.

Sinds 2023 is lachgas strafbaar en kan bezit ervan geregistreerd worden onder de opiumwet. Volgens Markus kan dit betekenen dat gevonden lachgas niet langer bij alle ongevallen apart geregistreerd wordt.

Nog niet testen op lachgas

Of bestuurders ook onder invloed waren van lachgas tijdens het ongeval, is niet duidelijk. Op dit moment kan de politie niet testen op lachgasgebruik, terwijl het een serieus verkeersprobleem is.

Maar daar lijkt over niet al te lange tijd verandering in te komen.

Tot een uur na gebruik

Uit nieuw onderzoek van TNO, universiteit Maastricht en universiteit Leiden blijkt namelijk dat lachgas tot zeker een uur na gebruik te traceren is. Dat is een belangrijke doorbraak voor de politie.

"Dit onderzoek toont aan dat je lachgas in ademlucht en bloed kunt aantonen en dat gebruik van lachgas in het verkeer de rijvaardigheid aantast. Iets wat wij in onze dagelijkse politiepraktijk al zagen bij veel verkeersongelukken," vertelt politiechef Willem Woelders.

Ademhalingstest in de praktijk

Al is het niet zo dat de politie meteen met lachgastesten langs de weg staan om bestuurders te controleren. Meetinstrumenten voor een lachgastest moeten nog ontwikkeld worden, vertelt de politie.

Hoe lang dat duurt? De politie verwacht dat het nog zeker twee jaar duurt voordat deze ademhalingstest in de praktijk kan worden gebruikt.