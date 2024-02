Ze raakte veel vrienden kwijt, haalde slechte cijfers op school en thuis ging het ook niet goed. Sarahs leven ging zwaar achteruit toen ze begon met het gebruiken van lachgas. “Ik was er zo in doorgeslagen dat ik mijzelf niet meer was.”

Sarah* was 20 jaar oud toen ze voor het eerst begon met het inhaleren van lachgas vanuit een ballon. "Op een feestje probeerde ik voor het eerst een lachgasballon. Daarna begon ik het steeds vaker te doen met vrienden. Uiteindelijk is het zover gegaan dat ik het ook in mijn eentje begon te gebruiken."

Nare dromen

Het gebruiken van lachgas was Sarah's manier om niet te hoeven nadenken over haar problemen. "Ik had nare dromen, was mijzelf niet en zat met de scheiding van mijn ouders uit het verleden. Lachgas was de manier om hier niet meer aan te denken."

Uiteindelijk liep het zo erg uit de hand dat Sarah het ook begon te gebruiken achter het stuur.

Normaalste zaak van de wereld

Via een dealer kwamen Sarah en haar vrienden aan hun dagelijkse hoeveelheid lachgas. "Ik gebruikte het wel vier keer in de week. De hele dag door. Als ik in de auto zat nam ik een lachgasballon voordat ik de auto startte, of het werd voor mij gemaakt zodat ik het tijdens het rijden kon gebruiken. Het ging meestal goed. Ik dacht niet na over de gevolgen, omdat ik vaak in mijn eigen space zat."

Op dat moment leek het voor haar de normaalste zaak van de wereld te zijn, maar achteraf gezien was dat niet zo. "Ik heb er veel spijt van. Ik dacht er niet bij na dat het voor anderen gevaarlijk kan zijn. Ik dacht; als er de eerste twee keer niks gebeurt tijdens het rijden dan kan het wel vaker."

Zigzaggend rijden

Door haar gebruik merkte ze minder goed te zijn in rijden. "Ik reed vaak van links naar rechts en ik merkte dat dat niet goed was. Mijn vrienden die bij mij in de auto zaten merkten dit ook. Ik zag wazig, maar ben gelukkig nooit knock-out gegaan."

Sarah is één keer aangesproken door de politie toen haar auto stil stond. "Ik was op dat moment niet aan het rijden en kreeg alleen een waarschuwing. De politie deed niet moeilijk en heeft mijn lachgaspatronen niet afgepakt. Het boeide me niks dat de politie me aansprak. Ik had schijt aan alles en iedereen."

500 euro per week

Het ligt volledig aan de gebruiker hoeveel lachgas er nodig is om high te worden. "Het was niet normaal hoeveel lachgas ik gebruikte. Ik denk dat er wel 500 euro per week doorheen ging om het te gebruiken. Ik werd er heel licht van in mijn hoofd, begon te tintelen en werd slap. Als je veel gebruikt, houdt het lang aan. Ik was er klaar mee dat ik niet lekker in mijn vel zat en door veel te gebruiken verdwenen mijn zorgen."

Voor Sarah heeft het uiteindelijk geleid tot schulden. "Gelukkig heb ik nu geen schulden meer, maar die had ik wel."

Lachgasverbod

Voorheen waren lachgaspatronen legaal te verkrijgen in verschillende winkels, maar sinds 1 januari 2023 geldt er in Nederland een lachgasverbod. Toch ziet Joselito Hasselnook, jongerenwerker in Apeldoorn, geen verschil in het gebruik bij jongeren. "Jongeren gebruiken evenveel lachgas als voorheen. Ze doen het nu alleen 'bedekt': je ziet ze niet en hoort ze niet. Het wordt vooral gebruikt op besloten feestjes die worden georganiseerd om lachgas te gebruiken."

Dealers die weten dat lachgas illegaal is weten veel jonge klanten te werven. "Het is een manier om geld te verdienen voor hen. Dealers adverteren op sociale media waarbij het bekendste platform Snapchat is. Daar zitten veel jonge mensen op."

'Domme zet van mij'

Lachgasgebruik tijdens het rijden zet veel mensenlevens op het spel. Jaarlijks overlijden tientallen mensen hierdoor. Sarah zag toentertijd nog niet in dat ze een groot risico nam en dat het niet alleen gevaarlijk was voor haar eigen leven, maar ook voor die van anderen. "Ik was op dat moment zo erg onder invloed dat ik er niet bij nadacht."

"Eigenlijk dacht niemand bij mij in de auto er bij na", gaat ze verder. "Ik zat zo erg in een andere wereld, omdat ik high was. Ik dacht; ik kan dit wel, rijden met lachgasballonnen, maar het had ook fout kunnen gaan. Als ik er nu op terugkijk vind ik het een domme zet van mij. Er gebeuren zoveel ongelukken. Dat had ook bij mij kunnen gebeuren."

Vluchtgedrag

Jongeren rijden nog steeds veel achter het stuur met lachgas op. Hasselnook ziet dit veel gebeuren en opvallend is dat jongeren vaak de ernst er niet van inzien. "Je kan het vergelijken met vluchtgedrag. Ze willen niet stilstaan bij het moment waar ze in leven."

"Ik heb een keer meegemaakt dat een auto met jongeren die onder invloed waren van lachgas een tuin inreed. De schrik zat er goed in bij de bewoner, maar er was gelukkig niks ernstigs gebeurd. Het was een eye-opener voor de jongeren. Daarna zijn ze gestopt met gebruiken."

Verdrietig en verslagen

Inmiddels is Sarah al 1,5 jaar gestopt met het gebruiken van lachgas. "Mijn ouders gaven de doorslag. Ze waren verdrietig en verslagen en toen wist ik dat het niet goed was. Mijn advies is; gebruik geen lachgas. Niet achter het stuur, maar ook niet op andere plekken."

Ik heb het gedaan toen ik in een diep zwart gat zat en niet mijzelf was", zegt ze. "Het is beter om met iemand te praten dan je zorgen te verstoppen achter het gebruiken van drugs."

* De naam Sarah is gefingeerd, haar echte naam is bekend bij de redactie.