Bij een aanval op de Palestijnse stad Rafah in het zuiden van Gaza zijn veel doden en gewonden gevallen. Ook de familie van Esther zit daar: "Overal was het geluid van explosies en geweerschoten, vertelden ze me."

Telefoneren met haar schoonfamilie in Gaza, dat is zo goed als onmogelijk voor Esther van der Most van de Nederlandse stichting Plant een Olijfboom.

'Ze dachten dat ze dood zouden gaan'

Via WhatsApp kreeg ze wel een bericht van haar schoonzusje, die in Rafah zit: "Ze stuurde me dat ze een hele heftige nacht hebben gehad en dat ze als gezin het gebed hebben uitgesproken dat je zegt voordat je dood gaat."

"Zij dachten dat ze dood zouden gaan, er waren overal bombardementen en zij zitten daar in een tent."

Twee gijzelaars bevrijd

Het Israëlische leger voerde afgelopen nacht luchtaanvallen uit op de stad in het zuiden van Gaza. Twee Israëlische gijzelaars werden bevrijd. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is niet met zekerheid te zeggen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza gaat het om meer dan honderd doden en honderden gewonden. "Ik vind dat zo disproportioneel, je hebt een bepaald doel, je wilt gijzelaars bevrijden en je gaat vervolgens de hele buurt, huizen en moskeeën bombarderen", zegt Esther.

'Situatie uitzichtloos'

Veel Gazanen zijn sinds het begin van de oorlog vanuit het noorden van Gaza naar het zuiden gevlucht: "Het is sowieso al een verschrikkelijke situatie, al 4 maanden lang. Er is niet genoeg eten, het is koud en er zijn constant bombardementen. De situatie is vrij uitzichtloos en hopeloos", zegt Esther.

Ze verloor onlangs al eerder familie. "Op 29 december zijn mijn schoonmoeder, schoonzusje en nichtje van 5 vermoord. Een raket is ingeslagen in hun huis. Zij zijn daarbij uit het gebouw geslagen en om het leven gekomen. We willen niet dat de rest van de familie hetzelfde lot treft."

Exportverbod F-35-onderdelen

De raket was waarschijnlijk afkomstig van een F-35 en juist vandaag heeft het gerechtshof in Den Haag besloten dat er vanuit Nederland geen F-35-onderdelen meer naar Israël mogen worden geëxporteerd.

Esther is blij met die uitspraak. "De Nederlandse rechtspraak blijkt mensenrechten hoger in het vaandel te hebben dan economische belangen", verzucht ze.

Plant een Olijfboom

Om aandacht te vragen voor de kinderen die zijn omgekomen tijdens de oorlog, heeft Esther in Rotterdam 8.000 kinderschoenen op straat geplaatst en later in Amsterdam 10.000. "Ondertussen zijn er al meer dan 12.000 kinderen vermoord in Gaza, dus we zamelen weer nieuwe schoenen in om ergens te plaatsen en zo aandacht te vragen voor de situatie daar."

Ze doet dat met haar Stichting Plant een Olijfboom, waarmee ze normaal gesproken olijfbomen plant op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Nu biedt ze met haar stichting ook hulp in Gaza.