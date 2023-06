Met het mooie weer van de afgelopen weken gaan we massaal naar het strand. Maar dat is niet altijd dolle pret: er is in veel badplaatsen sprake van overlast en onrust. Waar komt die agressie vandaan en wat doen we ertegen? Expert Riks Ytsma legt het uit.

Het was de afgelopen weken hommeles in bekende badplaatsen. In Bloemendaal vielen er negen gewonden bij een vechtpartij, en ook in Zandvoort kregen ze te maken met vechtpartijen, een supermarkt die werd geplunderd en vrouwen die lastig werden gevallen door jongeren. Ook werden er twee mannen opgepakt die badgasten bedreigden met een wapen.

Landelijke trend

Waar komt die agressie vandaan? Veel mensen wijzen al snel naar de hitte van de afgelopen tijd, waardoor mensen sneller geïrriteerd zouden zijn. Daar zit een kern van waarheid in, zegt agressie-expert Riks Ytsma. "Natuurlijk heeft te maken met drukte, hitte, te weinig parkeerplaatsen, allemaal dat soort dingen."

"Maar het is wel echt een landelijke trend dat agressie en geweld op allerlei plekken meer voorkomt", voegt hij toe. "Het is niet zo dat stranden nu voor een toename in agressie zorgen, dat het allemaal opeens uit de lucht komt vallen."

Drank en drugs

Ytsma ziet vanwege zijn werk dat agressie en geweld op verschillende plekken voorkomt. Bij het uitgaan, op de voetbaltribunes, maar ook op scholen. "Jongeren drinken nu bijvoorbeeld meer, gebruiken meer drugs. Dat werkt natuurlijk ook niet mee. En ze doen elkaar allemaal graag na."

"Maar agressie normaliseert ook in Nederland, het is steeds normaler om geweld te gebruiken." En daar zijn volgens de expert verschillende redenen voor. Maar eentje voert de boventoon: "We hebben in Nederland een zeer zwakke handhavingscultuur. Je komt er gewoon mee weg als je agressie veroorzaakt."

In gesprek

"In Nederland hebben we het idee dat als we in gesprek blijven, dat we de angel uit het kwaad kunnen halen. Dat we het daar wel mee oplossen", gaat Ytsma verder. "Maar wanneer wij zo slecht blijven handhaven, dan zul je echt zien dat agressie blijft toenemen." Want, zegt hij, geweld gebruiken loont in Nederland. "Je krijgt je keuken eerder geleverd, je krijgt een uitkering."

"Het grappigste voorbeeld is misschien wel, dat zie ik vaak in mijn werk, recensies van dokters. Daar wordt dan in gescholden met 'vieze pedo' bijvoorbeeld. En dan zie je de afdeling communicatie zeggen dat ze de ervaring van de patiënt betreuren en er graag over in gesprek willen gaan. Daar is op zich niks mis mee, maar er wordt niks gezegd over dat taalgebruik."

Onacceptabel

Volgens Ytsma hebben we een ultiem geloof in met elkaar in gesprek gaan. "Dat betekent niet dat ik daar tegen ben, je kunt vaak kijken hoe je samen zaken kunt oplossen", voegt hij toe.

"Maar geweld en iemand beledigen, dat moet gewoon onacceptabel zijn", sluit hij af.