Beveiligers, stewards en horecapersoneel van FC Groningen worden bedreigd door de harde kern van hun eigen club. En dit gebeurt vaker. Bij veel clubs in het betaald voetbal is intimidatie door de eigen hooligans aan de orde van de dag.

Het nieuws over intimidatie van medewerkers van FC Groningen door leden van de eigen harde kern kwam naar buiten na onderzoek van Dagblad van het Noorden.

Niet uniek

Criminoloog Henk Ferwerda doet al een aantal jaar onderzoek binnen het betaald voetbal. Wat er bij FC Groningen is gebeurd is vrij uitzonderlijk, maar zeker niet uniek, zegt hij. "De laatste tijd lijkt het een beetje alsof alles in brand staat in het voetbal. Dat is niet zo. Bij de meeste wedstrijden is er niks aan de hand."

"Maar zo af en toe zien we dat kleine groepjes die zich voetbalsupporters noemen, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn, bestuursleden en andere betrokkenen bij een club intimideren en bedreigen. Soms zijn spelers die van de ene naar de andere club gaan het slachtoffer, soms ook personeel."

Bedreiging en frustreren van wedstrijden

De insteek van dit soort acties is eigenlijk altijd hetzelfde, zegt Ferweda. "Mensen die zich afficheren met een voetbalclub zijn het niet eens met een beslissing van de club, maar in plaats dat via de Algemene Ledenvergadering te laten weten of in een ander overleg, zoeken ze naar andere manieren."

"Dat kan bedreiging zijn, maar ook intimidatie, het frustreren van wedstrijden en uitingen via spandoeken of op social media. De acties zijn heel divers. Ze lijken het idee te hebben dat dit effectievere manieren zijn om hun doel te bereiken." Meestal zijn het jonge mannen, die zich schuldig maken aan dit gedrag, vaak hebben ze zich al vaker schuldig gemaakt aan een misdrijf buiten het voetbal, vertelt de criminoloog.

Niet naar een vergadering

Voetbalclubs geven wat Ferwerda betreft geen verkeerd signaal af door al hun leden te willen betrekken bij belangrijke beslissingen. "Een goede voetbalclub blijft in gesprek met de achterban. Een normale voetbalsupporter gaat naar een Algemene Ledenvergadering en kan dan met bestuur en de directie in gesprek over alles waar ze het niet mee eens zijn."

"Maar deze mensen gaan niet naar zo'n vergadering, kan ik je verzekeren. Ze denken dat ze met die andere manier, het bedreigen en intimideren, sneller hun doel bereiken."

'Je komt er niet mee weg'

En soms hebben ze succes: in 2012 stonden hooligans bijvoorbeeld in de tuin bij toenmalig Ajax-bestuurslid Martin Sturkenboom, die een week later aftrad. En bij Feyenoord vlogen er in 2020 stenen door de ruit bij algemeen directeur Mark Koevermans. Ook hij stapte op. Maar wat Ferwerda betreft kun je niet per se van succes spreken.

"Natuurlijk, iemand van wie je dat wil stapt op, maar vaak komen ze er niet mee weg. De mensen die Feyenoord-directeur Koevermans bedreigden zijn inmiddels voorgeleid. Je komt er uiteindelijk niet mee weg. Ik vermoed dat het in Groningen ook gaat gebeuren. De club, het Openbaar Ministerie en de politie zullen alles uit de kast halen om degenen die verantwoordelijk zijn, die de goede naam van het voetbal in diskrediet brengen, te identificeren en gepaste maatregelen te nemen tegen die mensen."

Niet harder, wel consequenter

Ferwerda vindt niet dat er harder opgetreden moet worden tegen mensen die zich misdragen, maar wel consequenter. "Maar het vervelende bij voetbal is dat dit gedrag uit een groep voortkomt, een tribunedeel, en het is ingewikkeld om goed te achterhalen wie verantwoordelijk is voor wat. En om iemand letterlijk en figuurlijk in beeld brengen zodat die persoon gestraft kan worden."

Een tweede probleem is volgens Ferwerda dat de hooligans die mensen bedreigen soms zo'n angstcultuur teweegbrengen dat mensen geen aangifte durven doen. Dat vindt hij ook begrijpelijk. Het moet daarom in stadions meer onder de aandacht gebracht worden dat je anoniem een melding kunt maken bij de politie. "Dat gebeurt nog niet altijd."