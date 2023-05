Ook al worden ze er zelf door getroffen, een meerderheid van de stadionbezoekers is voor de aangescherpte regels van de KNVB bij wangedrag op de tribune. Er is weinig sociale controle: uit angst voor klappen spreken supporters elkaar nauwelijks aan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 1.700 supporters uit het Opiniepanel die dit seizoen regelmatig of vaak een voetbalstadion hebben bezocht.

Wedstrijden stilleggen of staken

Voetbalwedstrijden worden dit seizoen ernstig ontsierd door wangedrag van supporters op de tribune. Vuurwerk, bierbekers, aanstekers: er wordt van alles op het veld gegooid. Spelers zijn het mikpunt van aanhoudende spreekkoren of worden soms zelfs fysiek aangevallen door 'fans'. De KNVB is er klaar mee en heeft daarom harde maatregelen genomen.

Als er voorwerpen op het veld worden gegooid moet de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk stilleggen. Gebeurt het daarna nog een keer, dan wordt het duel definitief gestaakt. Een wedstrijd wordt meteen afgeblazen als een scheidsrechter, speler of trainer geraakt wordt. Sinds het ingaan van de strengere regels zijn al meerdere wedstrijden in het betaald voetbal definitief gestaakt.

'Echte daders extra hard straffen'

Supporters die in de stadions te vinden zijn, staan in ruime meerderheid achter de aanscherpingen. Zo is er steun voor het tijdelijk stilleggen van een wedstrijd bij voorwerpen op het veld. Ook vinden ze het goed als er definitief wordt gestaakt als dat vaker gebeurt of iemand op het veld wordt geraakt. Diezelfde regels voor een supporter op het veld worden door nog meer mensen gesteund.

Dat wedstrijden kunnen worden gestaakt en toeschouwers die zich gedragen daarmee ook worden gestraft, neemt een meerderheid (57 procent) voor lief, maar wel op voorwaarde dat echte daders hard worden aangepakt: "De aanpak is hard voor alle supporters, maar ik zie nu al dat het werkt. Als de echte daders maar extra hard gestraft worden", zegt een stadionbezoeker.

Steun bij stadionbezoekers voor KNVB-regels

Uitzonderingen op regels?

Stadionbezoekers zijn dan ook niet enthousiast over de regels, maar zien het als noodzakelijk kwaad. De helft (47 procent) denkt dat wedstrijden er minder leuk door worden. Ook vinden supporters dat er uitzonderingen moeten zijn op de regel, bijvoorbeeld als er een bierbeker van een juichende fan per ongeluk op het veld komt. Slechts 29 procent vindt dat de scheidsrechter rechtlijnig moet zijn en ook dan de wedstrijd moet staken.

Daarnaast vindt een grote minderheid (44 procent) het onterecht dat de scheidsrechter de wedstrijd PEC Zwolle-FC Dordrecht staakte nadat een 8-jarig jongetje een beker op het veld gooide. Een iets grotere groep (53 procent) noemt die beslissing wel terecht, vooral omdat de scheidsrechter volgens hen consequent moet zijn of niet kon zien wie het bekertje gooide.

'Spelers lokken het uit'

Er zijn supporters die vinden dat er nog wel een schepje bovenop kan als het gaat om de aanpak van wangedrag in stadions. Vooral als het gaat om het gedrag van spelers op het veld, zoals bij de bekerfinale tussen Ajax en PSV, zijn supporters eenduidig: onsportief gedrag lokt wangedrag uit, vindt 76 procent. En dat moet volgens 89 procent hard gestraft worden.

Mede daarom is een meerderheid van de fans die voetbalwedstrijden bezoeken voor de invoering van een groene kaart, waar spelers een paar minuten aan de kant moeten na onsportief gedrag. Iets minder supporters, maar nog steeds wel een grote groep, vinden dat er geen alcohol meer geschonken moet worden in stadions. Flink minder steun is er voor puntenaftrek bij clubs, permanente netten en schermen tussen het veld en de tribunes en het weren van uitsupporters.

Steun bij stadionbezoekers voor extra maatregelen tegen wangedrag supporters

Wangedrag zien, maar niet aanspreken

Opvallend in het onderzoek is verder het grote aantal stadionbezoekers dat wangedrag van medesupporters ziet, maar daar zelden wat van zegt. Spreekkoren, het gooien van voorwerpen naar spelers, het afsteken van zwaar vuurwerk: 85 procent heeft het weleens van dichtbij gezien op de tribunes.

Toch zou slechts een derde van de stadionbezoekers hun medesupporters aanspreken op dergelijk wangedrag. "Die jonge gasten zijn steeds vaker onder invloed en daardoor onvoorspelbaar. Vroeger deed ik dat nog wel, maar daar ben ik mee gestopt", legt een supporter uit.