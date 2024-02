Persoonlijke aanvallen en commentaar op collega-politici: kiezers ergeren zich aan het Twittergedrag tijdens de formatie. Een meerderheid vindt dat 'hun' partijleiders in de formatie beter niets over politiek op sociale media kunnen plaatsen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder kiezers van PVV, VVD, NSC en BBB. Van hen wil een meerderheid (65 procent) liever een radiostilte van hun partijleider op sociale media dan dat zij regelmatig hun kiezers op de hoogte houden over de onderhandelingen.

Twitterverbod tijdens formatie

Onder andere PVV-leider Geert Wilders en VVD-leider Dilan Yeşilgöz plaatsten berichten op X die de verhoudingen tussen partijleiders op scherp zetten. Slechts 1 op de 5 kiezers van de rechtse partijen die tot nu toe onderhandelden (21 procent) vindt dat politici die praten over het vormen van een kabinet dat moeten blijven doen. Zij waarderen de openheid die politici geven in en over het formatieproces.

Een PVV-kiezer zegt daarover: "De vorige formaties waren tot nu toe een achterkamertjesding. Sommige uitspraken van Wilders waren niet zo handig, maar liever dit dan stilte."

Ook PVV-kiezers hebben liever radiostilte

Daar tegenover staat dus een meerderheid van de rechtse kiezers (65 procent) die liever ziet dat de leider van de partij waarop ze hebben gestemd niets op sociale media plaatst. Bij kiezers van de VVD (84 procent) en NSC (79 procent) is die roep het hardst, maar ook van BBB-kiezers vinden de meesten (60 procent) dat Caroline van der Plas beter niets over politiek kan posten tijdens de formatie.

Bij PVV-kiezers is de roep aan partijleider Wilders om een 'Twitterpauze' een stuk kleiner (47 procent). Maar dat is nog altijd een groter deel dan PVV-kiezers die vinden dat Wilders dat wel moet blijven doen (31 procent). "De tijd van campagnevoeren is voorbij. De formatie is een heel gevoelig proces. Alles op sociale media kan uit z'n context gehaald worden, zelfs als het niet zo kwaad bedoeld is", zegt een PVV-stemmer.

Ophef over posts Wilders

Vooral PVV-leider Geert Wilders was in de eerste formatieronde actief op X, voorheen Twitter. Zo toonde hij vorige week op X nog zijn "volledige steun" aan Israël in "de existentiële oorlog tegen Hamas, de Islamitische Jihad en andere terroristen." Hoewel de meeste PVV-kiezers (62 procent) dit nog vinden kunnen, zet het bij VVD- en NSC-kiezers kwaad bloed. De meesten van hen vinden dit niet kunnen.

Hetzelfde wordt gedacht over het X-bericht van Wilders waarin hij schreef dat Oekraïense vluchtelingen volgens hem "niet vanwege de oorlog, maar voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen" naar Nederland komen. PVV-kiezers (77 procent) vinden die post in meerderheid wel kunnen; de meeste kiezers van de VVD en NSC (beide 54 procent) reageren juist afkeurend. BBB-kiezers zijn net als over de eerdere tweet verdeeld.

Omtzigt-bericht landt slecht

Maar ook andere partijleiders kwamen in opspraak door berichten over de formatie. NSC-kiezers zijn niet blij met de tweet van Yesilgöz waarin ze uithaalde naar Omtzigt toen hij uit de formatiebesprekingen stapte. Kiezers van de PVV, NSC en BBB vonden die tweet in meerderheid wel kunnen.

Over één X-bericht zijn alle kiezers het eens. Maar weinig kiezers van de PVV (38 procent), VVD (33 procent), BBB (22 procent) en ook van 'zijn eigen' NSC (29 procent) vinden het kunnen dat Pieter Omtzigt BBB-leider Van der Plas op X opriep om afstand te nemen van "verkapte dreigementen" van Farmers Defense Force-voorman Mark van den Oever aan voormalig Landbouwminister Piet Adema. Hoewel velen de uitspraak van de boerenleider afkeuren, vinden ze de tweet van Omtzigt niet gepast.