De KNVB werkt aan een plan met extra maatregelen om overlast door relschoppers in en rond voetbalstadions te bestrijden. Van eerdere plannen met 'slimme' camera's kwam nog niets terecht.

Onlangs werd een voetbalwedstrijd in de Eerste Divisie gestaakt omdat de ME het veld op moest. Maar geweld, racisme en andere problemen in en rond voetbalstadions zijn niet per se iets van de laatste tijd. Al in 2004 werd een wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV gestaakt vanwege spreekkoren.

Slimme camera's

Het was de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior 2 jaar geleden die tot een andere aanpak leek te leiden. Het spel werd ontsierd door racistische spreekkoren, waarna de KNVB met het kabinet afsprak om meer 'slimme' camera's in te zetten. Daarmee hoopten ze supporters achter racistische spreekkoren sneller te kunnen pakken.

Toch blijft het misgaan en is ook geweld in stadions nog aan de orde van de dag. Wat blijkt? De beloofde 'slimme' camera's van de KNVB zijn er nog helemaal niet.

Filteren

"De camerasystemen die geweld en spreekkoren op tribunes eruit kunnen filteren zoals we die destijds voor ogen hadden, bestaan nog niet", zegt een woordvoerder van de KNVB.

Voor voldoende bewijslast die standhoudt in de rechtbank zijn volgens de voetbalbond hele goede camera's nodig. En die zijn kostbaar en niet voor elke club betaalbaar.

'Geld staat vooral op het veld'

"We zijn daarom een challenge gestart. Bedrijven kunnen zich erop inschrijven en met ideeën komen. We hopen dat er snel iets uitkomt", zegt de KNVB-woordvoerder.

En dat terwijl het ophangen van die camera's al zoveel zou oplossen, zegt hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers. "Dat zien we bij de enkele clubs die ze al wel gebruiken." Dat over die camera's al jaren gesproken wordt, maar ze er nog steeds niet zijn is volgens haar puur een geldkwestie. "Het geld staat in de voetbalwereld vooral op het veld, dat is waar het om draait."

Bron: EenVandaag Het stadion van ADO Den Haag hangt vol met camera's.

Minder problemen

Een club waar het volgens hoogleraar Olfers wel lukt om problemen in en rond het stadion aan te pakken is ADO Den Haag. "Daar hebben ze de laatste jaren flink geïnvesteerd in beveiliging. En daar is het heel succesvol. Als alle clubs dat zouden toepassen, dan zouden we veel minder problemen hebben."

Maar wat ADO Den Haag voor elkaar heeft gekregen is heel arbeidsintensief, reageert de KNVB. "Wij zijn daarom op zoek naar systemen waarbij alles automatisch gaat, zodat er altijd eenvoudig bewijsmateriaal beschikbaar is."

Camera's verplichten

Het zou volgens hoogleraar Marjan Olfers een goed idee zijn als de KNVB clubs zou verplichten om overal systemen zoals bij ADO op te hangen. Maar de KNVB benadrukt dat de clubs zelf verantwoordelijk zijn en dat dus niet alleen de voetbalbond aangekeken kan worden: "Niet dat wij ineens de kop van jut zijn."

Volgens een woordvoerder kan de KNVB clubs moeilijk iets opleggen. "Dan moeten de leden daarmee instemmen. Daar komt bij dat wat er gebeurt vaak buiten onze macht ligt. Laatst moest er zelfs ME op het veld komen. Er wordt steeds strenger gehandhaafd, dat is geen taak van de KNVB."

Veiligheidseisen koppelen aan licenties

In plaats van het verplichten van camerasystemen, onderzoekt de KNVB of ze veiligheidseisen kunnen opnemen in de licenties van voetbalclubs. Zo voorkom je dat clubs te weinig geld in beveiliging stoppen.

Als het aan hoogleraar Marjan Olfers ligt, wordt gezocht naar de lichtst mogelijke maatregelen met het hoogst mogelijke effect. "En in dit geval leveren camerasystemen zoals bij ADO al een goede bijdrage aan veiligheid in en om het stadion." Momenteel wordt nog onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn. Op 16 november verwacht de KNVB een nieuw plan te presenteren.