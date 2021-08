Hij is fanatiek Feyenoordfan en ergert zich kapot aan het continue gescheld met het woord 'homo' tijdens wedstrijden. Daarom richtte Paul van Dorst een eigen LHBTI-supportersvereniging op: Roze Kameraden.

Welkom voelen bij de club

Zelf komt Paul al 20 jaar in het stadion. Woorden als 'flikker' en 'homo' die hij tijdens wedstrijden hoort, doen hem inmiddels al minder, maar leuk is het niet. "Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen geïntimeerd zijn bij wat er om hen heen gebeurt. En het zou toch heel zonde zijn als mensen zich niet welkom voelen bij zo'n mooie club?"

"Het is belangrijk dat er een veilige sfeer wordt gecreëerd, voor iedereen." De club heeft daarin volgens hem dan ook nog veel winst te behalen.

Jammer dat we niet samen optrekken

De nieuwe supportersvereniging maakt geen onderdeel uit van Feyenoord of de officiële supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Er zijn wel gesprekken geweest, maar die leidden niet tot samenwerking.

Feyenoord en FSV De Feijenoorder vinden het jammer dat Paul een aparte supportersvereniging begint. "Jammer dat het nu wéér een apart hokje is. Feyenoord is van en voor iedereen. Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn. Er is een heel groot supporterslegioen en wat hen verbindt is de liefde voor de club", zegt een woordvoerder van de voetbalclub.

Te weinig oog voor LHBTI-supporters

Maar volgens Paul is er bij Feyenoord en FSV De Feijenoorder niet genoeg aandacht voor LHBTI-supporters. "De club zegt veel te doen voor LHBTI-acceptatie, maar ik zie dat niet terug." Zo zou hij graag zien dat de regenboogvlag wappert in thuisstadion De Kuip. "Daarmee laat je zien dat je dit onderwerp belangrijk vindt. Voetbal is nog steeds een machowereld. Dat moet doorbroken worden."

De voetbalclub en supportersvereniging, die 16.000 leden vertegenwoordigt, herkennen zich niet in dit beeld en zeggen in hun uitingen veel aandacht te besteden aan LHBTI-issues. "We horen graag hoe het anders kan. Als de initiatiefnemers van Roze Kameraden goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag", zegt de woordvoerder van Feyenoord.

Niet alleen een protestclub

Ondertussen krijgen de Roze Kameraden veel positieve reacties van andere supporters op hun initiatief. En natuurlijk ook negatieve, maar daar wil Paul niet te veel bij stilstaan. "Het is een utopie om te denken dat er volgend seizoen geen 'homo spreekkoren' meer te horen zijn. Een deel van de mensen ga je toch niet kunnen stoppen, maar het andere deel kan je wel wijzen op wat ze nu eigenlijk aan het roepen zijn en wat dat met iemand kan doen."

"We moeten laten zien dat Feyenoord één is", besluit Paul. Hij ziet dan ook uit naar de lancering van Roze Kameraden op donderdag 19 augustus. "Laten we één ding niet vergeten. We zijn niet alleen een protestclub, maar ook gewoon een gezellige club waar we houden van bier drinken en een goeie pot voetbal."