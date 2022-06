Jaarlijks worden 150.000 mensen gebeten door een hond. In veel gevallen is zo'n bijtincident te voorkomen, zegt kind-hond-gedragstherapeut Cindy van Dorst. Daarom deelt ze 6 tips om dat soort hondenbrandjes te vermijden.

Toen haar eigen hond haar oppaskindje bijna had gebeten, realiseerde Cindy van Dorst zich dat als 'haar' Veda het deed, elke hond het kon doen. Sindsdien is het voorkomen van bijtincidenten haar missie en traint ze honden en gezinnen door het hele land. Een hond bijt zelden zonder aanleiding, vertelt ze. "Er zijn zoveel signalen voordat een hond echt gaat bijten", zegt ze.

1. Weglopen, verstarren en grommen: let op signalen

Weglopen is een heel belangrijk signaal, zegt Cindy. "Het weglopen en afstand nemen van een kind is echt een signaal waar je op mag letten", vertelt ze. Een ander signaal is verstarren. "Het compleet sluiten van alles, het sluiten van de bek, het aantrekken van de oortjes en bevriezen. En natuurlijk de grotere signalen, het grommen."

Belangrijk daarbij is dat je je hond niet moet straffen als hij gromt. "Je wilt dat je hond communiceert en laat weten dat hij het kind graag weg wil of iets wil veranderen in de situatie", zegt Cindy. Ook in de lucht happen is een alarmsignaal.

2. Laat de hond de eerste 5 tot 10 minuten met rust

Als hond en kind elkaar ontmoeten, probeer dan de eerste 5 tot 10 minuten de handjes van de kinderen niet op het lichaam van de hond te laten komen. "Zet de handjes aan het werk, laat ze iets verstoppen of de drinkbak vullen. Laat ze de riem uitwassen, laat ze een wandelroute uitzetten", legt Cindy uit.

Er mag wel contact zijn. "Zolang het niet het aaien, aanraken of aanstaren is." Daar krijgt de hond meer ruimte mee en is er meer gelegenheid om een relatie op te bouwen. Als eigenaar kun je dan ook kijken hoe je hond reageert op het kind.

Bekijk ook video Het zoontje van Esther werd doodgebeten door een hond, nu wil ze mensen waarschuwen

3. Zet hond en kind niet tegenover elkaar

"Als ik een onbekende hond en een onbekend kind samenvoeg, zorg ik altijd voor 2 tot 3 meter afstand", zegt Cindy. "En ik zou zorgen dat ze niet loodrecht tegenover elkaar komen te staan." Kinderen willen graag in de ogen kijken, legt de gedragstherapeut uit.

"Maar juist kleine kinderen zijn voor honden op ooghoogte. Dat is voor een hond heel intens." Dus de hond zal proberen weg te lopen. Zorg ervoor dat als je hond en kind samen hebt, het kind aan de zijkant staat. "Een diagonale ontmoeting maakt al een wereld van verschil."

4. Een verbod moet altijd gevolgd worden door een genot

"Je mag goed kijken wat niet kan, maar ook kijken wat wel kan", zegt Cindy. Toen haar hond bijna haar oppaskind had gebeten, legde ze de kinderen veel verboden op. Niet in de buurt komen, geen eten geven. "Dan help je de hond niet om een goede relatie op te bouwen met kinderen." Kinderen gaan op zoek naar wat ze zelf willen, vertelt ze.

Daarom heeft ze de '10 seconden'-boodschap. "Nee, je mag niet op de hond klimmen, maar je mag wel op de trap klimmen om in die kast op de bovenste plank iets te pakken. Daar ligt iets voor de hond en dan mag je dat verstoppen. Een verbod mag altijd gevolgd worden door een genot."

Bekijk ook Steeds meer bijtincidenten: mensen onderschatten hoe snel het mis kan gaan met een hond

5. Waar is je hond bang voor? Train daar op

Het is het meest veilig om na te denken waar je hond het meest bang voor is, zegt Cindy. "We hebben bijvoorbeeld gewerkt met een hond die bang werd van veel lawaai. Zeker als de kinderen uit school kwamen met vriendjes ging die hond tegen het plafond. Zorg dan bijvoorbeeld dat de hond op dat tijdstip op een rustige plek kan zijn."

Ga na waar je hond bang voor is of waar hij op de vlucht van slaat. "Een hond kan bijvoorbeeld bang zijn van een kind dat voorbij komt op een skateboard." Volgens Cindy kun je dan de situatie in scène zetten met het kind. "Dat de kind op het skateboard even stil gaat staan als hij de hond ziet en pas voorbij gaat als de eigenaar een seintje geeft. Dan kan hij de hond even afleiden."

6. Weet wat een 'hondenbrandje' is en handel ernaar

Is er dan toch een hondenbrandje? Heb daar dan oog voor, zegt Cindy. Een hondenbrandje is een (bijna- bijt) incident met de hond. "Als je samenleeft met je hond en je kinderen, dan gaat het geheid gebeuren dat er situaties ontstaan die de hond niet tof vindt. Dat kunnen we niet voorkomen", legt ze uit.

"Maar wel kunnen we voorkomen of het 2 keer gebeurt of 20 keer achter elkaar." Stel er gaat iets mis met een waterpistool en de hond loopt weg, dan kan je tegen je kind zeggen dat hij dat niet mag doen. "Maar registreer: dit was een hondenbrandje. Daarna geef je ze de tijd. Later breng je ze weer bij elkaar en zorg je dat ze weer vriendjes worden."