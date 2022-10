In Nederland worden tijdens EK's en WK's vaak grote schermen opgehangen waarop mensen massaal wedstrijden van het Nederlands elftal kunnen kijken. Maar de helft van de mensen vindt dit vanwege de mensenrechtenschendingen in Qatar geen goed idee.

Dat blijkt uit onderzoek onder leden van het EenVandaag Opiniepanel. Slechts een derde (35 procent) vindt dat er wel schermen moeten worden geplaatst.

'Ongepast'

Opvallend, want bij het vorige EK-voetbal van een jaar geleden pleitte een meerderheid ondanks de coronacrisis juist vóór grote buitenschermen. Opmerkelijk is ook dat Oranjefans wel iets positiever zijn over het ophangen van grote schermen, maar niet veel meer dan gemiddeld. 45 procent van hen wil grote schermen in hun gemeente, maar 39 procent niet.

"Ik ben Oranjefan en ga heus wel een wedstrijdje kijken. Maar om nou massaal lallend en juichend naar dit WK te kijken, vind ik gewoon ongepast", zegt een voetbalfan daarover. En iemand anders: "Echte voetbalfans vinden wel een andere manier om te kijken. We moeten tóch iets van een signaal geven dat het niet oké is."

Bekijk ook Meerderheid wil niet dat kabinet en koning naar Qatar gaan, ruim de helft wil ook geen Nederlands elftal op WK

Geen schermen in Frankrijk

Volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International zijn er minstens 6.500 arbeidsmigranten omgekomen bij de bouw van de verschillende stadions die tijdens het WK gebruikt worden. In Parijs en andere steden in Frankrijk is het uitzenden van de wedstrijden al aan banden gelegd.

Op basis van die beslissing heeft de Rotterdamse fractie van GroenLinks vragen gesteld aan burgemeester Ahmed Aboutaleb, en gepleit om geen schermen toe te staan tijdens dit WK. Omdat die vragen nog niet beantwoord zijn, heeft de stad nog geen besluit genomen over het plaatsen van schermen.

Boodschap over mensenrechten

Ook D66 Amsterdam mengde zich in de discussie over grote schermen tijdens het WK. Zij vinden dat áls er grote schermen worden opgehangen, er voor de wedstrijden een boodschap wordt getoond over de mensenrechtensituatie in het gastland.

Burgemeester Femke Halsema heeft nog niet bepaald of er schermen zullen komen in de stad. "Dan zou Nederland eerst in de halve finale of finale moeten komen", zegt ze. Ze gaf ook aan dat het D66-plan in strijd kan zijn met het grondwettelijke censuurverbod.

Disclaimer

Hetzelfde voorstel is ook gedaan door de D66-fractie in Utrecht, waar de gemeente geen grote schermen gaat plaatsen, maar ondernemers dat wel mogen doen. De partij is alleen voorstander als er in de buurt van deze schermen 'duidelijk en zichtbaar uitingen' komen die ingaan op de mensenrechtensituatie in Qatar.

Over het plaatsen van deze disclaimer is meer verdeeldheid: een derde is vóór dat plan, een derde is tegen en de rest weet het niet of heeft geen mening. Het lokale D66-plan kan wel rekenen op steun van de eigen landelijke achterban: 53 procent van de D66-kiezers is voor een disclaimer op grote schermen.

Geen aanvragen

In andere grote steden worden er net als in Utrecht geen grote schermen geplaatst door de gemeente. Den Haag, Eindhoven, Groningen, maar ook Breda en Nijmegen laten het over aan horeca of andere ondernemers. Daarbij valt op dat er bij al die steden nog geen aanvragen zijn binnengekomen, terwijl het WK al over een kleine maand plaatsvindt.

"De ervaring leert dat dat meestal pas gebeurt tegen de tijd dat Nederland de kwartfinales bereikt", vertelt een woordvoerder uit Eindhoven. "Als er alsnog aanvragen binnenkomen, zullen we deze beoordelen op basis van ons 'schermenbeleid' in openbare ruimtes."