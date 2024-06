Ruim een derde van de Oranje-supporters (35 procent) wil dit EK een statement van het Nederlands Elftal. Het omstreden WK in Qatar stond bol van de statements, maar ook in Duitsland moet er een signaal gegeven worden, zegt een deel van de fans.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag in de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland dat op 14 juni begint. Het EK is het eerste landentoernooi sinds het veelbesproken WK in Qatar, waar het over veel zaken ging, maar weinig over voetbal.

Niet nodig

Discriminatie, LHBTI-rechten, corruptie, arbeidsomstandigheden: de regering, inclusief de koning, zag genoeg reden om thuis te blijven bij de wedstrijden van Oranje. En het Nederlands elftal wilde de OneLove-band dragen, een statement tegen discriminatie en racisme, ware het niet dat de FIFA dat verbood.

Zulke gebaren zou men niet verwachten nu het aanstaande EK in democratisch voetballand Duitsland wordt gespeeld. Geen enkel land is tot nu toe van plan om zich ergens over uit te spreken op het EK. Voor de grootste groep Oranjefans (61 procent) is het dan ook niet nodig om dit EK een statement te maken.

Moet Oranje een statement maken op het EK in Duitsland?

'Werelden niet mengen'

Veel tegenstanders, vooral voetballiefhebbers, willen niet dat politiek en sport zich met elkaar vermengen. "Gewoon lekker voetballen", is een uitspraak die veel wordt gedeeld.

Er zijn ook tegenstanders bij wie de frustratie dieper zit. Een panellid schrijft bijvoorbeeld: "Alsjeblieft, ik smeek het: laat dit EK weer los van politiek en andere standpunten." Een andere deelnemer schrijft: "Sport moet verbroederen, sport moet verbinden. Je moet deze werelden niet met elkaar vermengen."

Rolmodellen

Toch is er een behoorlijke groep (35 procent) van voetballiefhebbers die wel wil dat Oranje ergens tegen protesteert. Een kwart (25 procent) wil dat het team van Koeman een signaal laat zien tegen racisme en/of discriminatie in en rond het voetbal.

Een Oranjefan uit het Opiniepanel zegt daarover: "Topsporters zijn rolmodellen en kunnen dus invloed uitoefenen. Dat moet niet politiek zijn, maar moet wel gerelateerd zijn aan onbeschoft gedrag zoals discriminatie en racisme." Anderen stellen dat Oranje alleen een statement moet maken over zaken waar de voetbalwereld zelf mee te maken heeft: "Omdat racisme vaak voorkomt bij voetbal. Spelers en publiek hebben er zelf invloed op. Daar mag je niet over zwijgen."

'Einde zoek'

Voor een statement tegen andere zaken, zoals de oorlogen in Gaza en Oekraïne, is minder steun. Panelleden vrezen voor een glijdende schaal: "In het algemeen een statement maken is prima. Maar als je een of twee zaken benoemt, zoals de oorlogen, vergeet je de rest van de wereld en is het einde zoek", aldus een ondervraagde voetbalfan.

1 op de 10 Oranjefans vindt dat de selectie wel aandacht moet vragen voor de oorlogen aan de randen van het continent. "Dit zijn uitstekende momenten om een statement te maken. Miljoenen mensen kijken."