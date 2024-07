Het Nederlandse en Turkse voetbalteam nemen het morgenavond in de kwartfinale van het EK tegen elkaar op. Daarmee komen Turkse Nederlanders voor de vraag te staan: juich ik voor Nederland of Turkije? "Mijn voetbalhart klopt harder voor Turkije."

Welk team toe te juichen tijdens de kwartfinale van zaterdag? Het is een vraagstuk voor veel Turkse Nederlanders. Zo tweet columniste Yesim Candan: "Turkije - Nederland voelt als Feyenoorder in Amsterdam. Ongemakkelijk en trots." Toch is de loyaliteit naar Turkije vaak sterker. "We zijn bijna allemaal voor Turkije. Maar als ze verliezen zijn we voor Nederland", vertelt een groep jongens die een knipbeurt krijgt bij 'de voetbalkapper van Deventer'.

Dubbele steun

Mustafa Evcimen is eigenaar van deze kapperszaak, Barbier KAAN. Als geboren Deventenaar met Turkse roots is het voor hem gegarandeerd feest morgen. Toch lijkt zijn hoop voornamelijk op Turkije gevestigd. "Als wij het EK niet hadden gehaald, weet ik dat we allemaal voor Nederland waren geweest. Maar Turkije is altijd van de verrassingen."

Voor Evcimen is al heel lang sprake van dubbele steun. Zijn twee zoons spelen namelijk beiden voetbal op hoog niveau. De een speelt in Nederland, de ander in Turkije. Zelf blijft Evcimen vooral trouw aan voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer.

Bekijk ook Vlak voor kwartfinale leeft ruim een kwart mee met Oranjeleeuwinnen op WK voetbal

Voetbaldilemma

ESPN-voetbaljournalist Yordi Yamali herkent dit gevoel, hij heeft een Turkse achtergrond. "Ik ben hier geboren en getogen, maar ik heb wel 4 jaar gewoond in Turkije", vertelt hij. "Als je met meerdere culturen bent opgevoed en daarvoor openstaat, dan kan je daaruit halen wat bij je past."

Maar op het gebied van voetbal verovert Turkije zijn hart. "Mijn voetbalhart klopt harder voor Turkije, dat is eigenlijk al zo vanaf dat ik een klein jongetje was." Dat betekent alleen niet dat hij niet óók voor Nederland is. "Ik ben ontzettend voor Nederland. Maar ja, bij een wedstrijd tegen Turkije kies je toch wel voor Turkije."

Kiezen op jonge leeftijd

Yamali vertelt verder dat hij niemand met Turkse roots kent die tijdens de wedstrijd voor Oranje gaat juichen. "Maar dat zijn wel de mensen die, als Turkije zich niet kwalificeert, op de banken staan te juichen voor Oranje. Alleen ja, bij zo'n confrontatie moet iedereen kleur bekennen."

Volgens de voetbaljournalist ligt dat aan de beleving van het spel. "Als Turk moet je vanuit huis op jonge leeftijd kiezen voor welk team je bent. Door al die jaren clubvoetbal, is dat denk ik niet te veranderen."

Jongensdroom

Dit is ook terug te zien bij één van de spelers van het Turks elftal, Ferdi Kadıoğlu. De in Arnhem geboren voetballer speelt dit EK voor Turkije. Met een Nederlands-Canadese moeder en Turkse vader kon hij tussen drie landen kiezen om voor te spelen tijdens het toernooi. Hij koos voor Turkije en staat aanstaande zaterdag dus tegenover Oranje in de kwartfinale.

"Het heeft te maken met het feit dat je zo jong dat Turks voetbal meekrijgt", merkt de voetbaljournalist op over de keuze van Kadıoğlu."Hij had Oranje ook zeker kunnen halen, dus dat is niet de overweging. Het gaat echt om die jongensdroom, die krijgt je er niet uit."

Hoe dan ook toeteren

Bij zowel winst als verlies wordt het zaterdag groot feest voor de Turkse gemeenschap. "De emotie is anders. Dat hebben we afgelopen dinsdag al meegemaakt met rookbommen, trommels, dansen en fakkels", vertelt Evcimen. Volgens hem zal er hoe dan ook weer volop getoeterd worden. "Het wordt gigantisch."

Het toeterend door de straten rijden is inmiddels een traditie bij overwinningen voor Turkije. Voor de eigenaar van de kapperszaak en veel anderen hoort het bij de festiviteiten. "Dat doen we al jaren met bruiloften en hennafeesten. Toen we in de jaren 90 een keer van Nederland wonnen, begon dat ook voor voetbal. In die tijd hadden we allemaal oude auto's, de volgende dag moesten ze naar de garage omdat alle claxons waren doorgebrand."