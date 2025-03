Nog geen dag na het telefoontje tussen Poetin en Trump gaan bombardementen in Oekraïne door. Dit terwijl Rusland de komende 30 dagen beloofde geen energie-infrastructuur te treffen. "Het is de volgende teleurstelling voor Oekraïners."

"Ons lot ligt in de handen van Poetin en Trump", dat is volgens oorlogscorrespondent Hans Jaap Melissen het gevoel dat bij veel Oekraïners heerst. Hij is net aangekomen in de stad Lviv en reist verder naar Kyiv.

Telefoongesprek tussen Trump en Poetin

In de hoofdstad was het vannacht ook weer onrustig, opnieuw ging het luchtalarm af. Volgens de autoriteiten zijn er 150 drone-aanvallen geweest op verschillende plekken in Oekraïne, ook op energie-infrastructuur. Andersom beschuldigen de Russen Oekraïne ervan aanvallen op hen uit te voeren.

Het volgt allemaal op het telefoontje gistermiddag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en president Vladimir Poetin. Het Kremlin zei daarna aanvallen op Oekraïense elektriciteitsvoorzieningen en andere infrastructuur 30 dagen te stoppen. Oekraïne zei al eerder tegen Amerika bereid te zijn om mee te werken aan een gedeeltelijke staakt-het-vuren.

Een klein beetje hoop

Het was een belangrijk moment voor veel Oekraïners, zegt Melissen over het gesprek tussen Rusland en de VS. "Mensen waren een klein beetje hoopvol. Een maand lang geen ellende, zou hen wel wat waard zijn." Maar vooralsnog lijkt er nog weinig te veranderen.

En zelfs al zou de afspraak gehandhaafd worden, maakt het volgens Melissen voor een gewone burger niet veel uit. "Als er andere plekken dan energie-infrastructuur wel gebombardeerd mogen worden, dan zit je alsnog in angst."

'Nu moeten we met twee gekken dealen'

Melissen ziet de scepsis bij veel Oekraïners en de schok van wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd. "Poetin speelt met Trump, zeggen de mensen hier. Ze zijn door een van hun belangrijkste bondgenoten in de steek gelaten."

Melissen sprak met verschillende mensen, onder wie ook militairen. "We moesten eerst met een gek dealen, en nu met twee gekken dealen", zei een van hen.

Blik gericht op Europa

"De woorden van Poetin zijn heel anders dan de realiteit", reageerde President Zelensky op de ontwikkelingen. Hij belt vandaag ook met Trump, maar daar hebben de Oekraïners voorlopig niks aan."Mensen zijn hier flink in verwarring over hoe het nu verder moet." Ze kunnen zich volgens Melissen alleen maar vastklampen aan de hoop dat er andere landen zijn die ze willen helpen.

En dus is de blik ook op Europa gericht. De EU wil 800 miljard vrijmaken voor defensie en ook Oekraïne verder versterken. "Maar hier zijn ze zich ook bewust van de verdeeldheid binnen de Europese landen", zegt de oorlogscorrespondent tot slot.