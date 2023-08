Nachtelijke speeltijden, geen wuppies en discussie over beperkte media-aandacht. De omstandigheden voor een heuse Oranjekoorts zijn niet ideaal. Toch leeft 27 procent, vlak voor de kwartfinale tegen Spanje, mee met de Leeuwinnen op het WK voetbal.

Dat is hoger dan bij de start van het mannen-WK in Qatar. Toen, een week voor de eerste wedstrijd tegen Senegal, zei 14 procent zin te hebben in dat toernooi. Nu, weliswaar verderop in het vrouwentoernooi, is dat bijna het dubbele. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel.

Vergelijking Oranjegevoel WK vrouwen nu versus WK mannen bij de start van het WK in Qatar

Kwart zet wekker voor Oranjevrouwen

Na de groepsfase te hebben overleefd, staan de Oranjevrouwen vlak voor de kwartfinale. Omdat het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden, is het speelschema allesbehalve afgestemd op de Nederlandse tv-kijker. Die moet komende nacht om 3 uur de wekker zetten om de aftrap tegen Spanje live te zien.

Toch krijgen best wat mensen iets mee van de verdiensten van de ploeg van Andries Jonker op het toernooi. Een kwart (22 procent) zegt een of meerdere wedstrijden live te hebben gezien.

'Tegen Spanje weer proberen'

Voor deze groep is het tot nu toe geen probleem om vroeg op te staan voor de wedstrijden van Oranje. "Het is superjammer dat ze vaak 's nachts spelen, maar de vorige wedstrijd tegen Zuid-Afrika is het goed gelukt en tegen Spanje ga ik 't weer proberen", zegt een fanatieke kijker daarover.

Daarnaast heeft 11 procent wedstrijden of samenvattingen bewust teruggekeken en heeft nog eens een kwart (21 procent) iets voorbij zien komen van de wedstrijden. 45 procent van de ondervraagden zegt dat het WK vrouwenvoetbal hen tot nu toe (bijna) volledig is ontgaan.

Mannen kijken meer dan vrouwen

De Oranjevrouwen hebben meer mannelijke fans dan vrouwelijke. Van de mannen zegt 38 procent bewust wedstrijden of samenvattingen te kijken, tegenover een kwart (27 procent) van de vrouwen uit het onderzoek.

Hoeveel mensen keken tot nu toe naar wedstrijden van Oranje

Een man zegt daarover: "Geen arrogantie, geen groot geld, geen rellen tussen supporters. Vrouwenvoetbal is de basis van het voetbal waar we weer naartoe moeten." Vrouwen die het WK niet volgen, zeggen überhaupt geen fan te zijn van voetbal. "Voetbal is niet mijn ding. Ik vind het leuk voor de vrouwen als het goed gaat, maar ik hoef daar geen wedstrijden voor te zien", schrijft een vrouw.

Te weinig aandacht voor WK

Bijna 4 op de 10 (37 procent) vinden dat er in Nederland momenteel te weinig aandacht is voor het WK voetbal voor vrouwen. Zij vinden het maar vreemd dat media en bedrijven niet uitpakken met dit WK: "Met een mannen-WK buitelen de bedrijven over elkaar heen om het commercieel uit te buiten, maar nu bij de vrouwen heb ik geen enkele spaaractie gezien", zegt een fan.

Tegelijkertijd is er een even grote groep (37 procent) die vindt dat er wel genoeg aandacht is voor het WK vrouwenvoetbal. "Er zijn simpelweg meer mensen te porren voor een potje tussen mannenelftallen. Van mij hoeft het niet zo scheef te zijn, maar ik begrijp de belangen wel", reageert iemand.