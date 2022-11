Vlak voor het toernooi begint, is de WK-gekte nog altijd nergens te bekennen. 14 procent zegt nu dat het toernooi bij hen leeft. En mensen die gaan kijken, doen dat ingetogen, thuis en met een beetje WK-schaamte.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. In de aanloop naar het toernooi lijkt het Oranje-gevoel maar niet van de grond te komen. Vorige maand, half oktober, gaf een even kleine groep (14 procent) aan er zin in te hebben.

'Leeft in negatieve zin'

Onder Oranje-fans is de stemming niet veel beter. Daarvan zegt 20 procent naar het WK uit te kijken. Het gebrek aan beleving komt vooral door de slechte reputatie die het gastland Qatar heeft, in combinatie met de wijze waarop dat land het WK heeft verkregen.

"Het leeft wel, maar dan vooral in negatieve zin. Ik blijf dit toernooi vervloeken, ook nu het dichterbij komt", zegt een ondervraagde in het onderzoek. En een andere voetbalfan: "Bij dit WK krijg je pas echt door hoe de voetbalwereld is gekaapt door het grote geld. Blijkbaar is er nu ook niks meer tegen te doen. Ik kijk liever naar de Eredivisie."

WK-schaamte

Al met al zorgt dit WK bij liefhebbers voor een ongemakkelijk gevoel. Van de mensen die maandag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal gaan kijken, zegt een kwart daar WK-schaamte bij te voelen. "Iets als het WK sla ik niet zomaar over, maar het voelt een beetje vies. Het liefst kijk ik thuis met de rolluiken dicht", zegt een kijker in het onderzoek.

Zin om, net als bij andere toernooien, met andere mensen in een café of op een groot scherm te kijken is er niet. Slechts 11 procent neigt daar naar. Een grote meerderheid (77 procent) kijkt thuis, alleen of met een huisgenoot.

Uitlegvideo: de reden dat het WK in Qatar zo omstreden is

'Koning ook niet naar WK bij succes'

De Belgische koning heeft aangekondigd alleen naar het WK af te reizen als de Rode Duivels de halve finale bereiken. Het is niet uitgesloten dat koning Willem-Alexander ook pas bij succes van Oranje naar het toernooi gaat. In de basis vindt nog altijd driekwart (73 procent) dat de koning niet naar Qatar moet afreizen. 59 procent vindt dat hij dat ook niet moet doen als Oranje ver komt.

Iemand licht toe: "Als hij gaat, lijkt het alsof hij aan de kant staat van de Qatarezen en niet aan de kant van LHBTI'ers en overleden arbeiders." In eerste instantie zal sportminister Conny Helder namens de regering aanwezig zijn bij de wedstrijden. Een minderheid (42 procent) vindt dat een goed idee. 50 procent vindt dat ook zij niet moet gaan.