Sportminister Conny Helder blijft van plan dinsdag af te reizen naar het WK in Qatar. Ook al was er in de eerste paar dagen bijvoorbeeld ophef over de aanvoerdersband, de minister zegt daarom niet af. "Het is juist belangrijk om de dialoog te voeren."

Minister Helder gaat, vooralsnog, als enige officiële vertegenwoordiging van Nederland naar het toernooi.

OneLove-band verboden

Veel was in de eerste dagen van het WK te doen om het besluit van de FIFA dat de speciale OneLove-aanvoerdersband niet gedragen mocht worden. De band staat voor verbinding tussen iedereen in het voetbal en is een statement tegen discriminatie. Voor het dragen van de band zouden aanvoerders direct een gele kaart krijgen.

De OneLove-band wordt ook wel 'de regenboogband' genoemd, omdat het ook steun uitspreekt voor LHBTI+'ers in het voetbal. Vooral dat ligt gevoelig in het islamitische Qatar.

Minister gaat het gesprek aan

Minister Helder wil over dit thema juist het gesprek aangaan in Qatar. "Ik ga daar inderdaad dinsdag heen. Dat is een hele brede afweging geweest, om de dialoog open te houden."

"Daar is in dat opzicht niks aan veranderd. Ik denk dat het juist belangrijk is om die dialoog te voeren, ook hierover."

Met band op de tribune?

Spelers mogen de aanvoerdersband dus niet dragen, maar voor anderen geldt dat natuurlijk niet. Bijvoorbeeld de Britse sportverslaggever Alex Scott droeg de band live in de uitzending. Moet de minister niet ook zo'n statement uitdragen en met de band op de tribune plaatsnemen?

"Ik ben nog aan het nadenken over hoe we dit gaan bespreken in Qatar. Ik neem dat zeker mee in de voorbereidingen en het zal ongetwijfeld aan de orde komen. Ik ben volop in beraad over ons gepaste antwoord."

Gaat minister Helder de OneLove-band dragen op de tribune bij het WK?

Last weg bij de spelers

Een toezegging dat ze de band zal dragen, wil Helder niet geven. "Als je met elkaar in dialoog bent en je zegt: 'Ik ga op mijn strepen staan, anders wil ik niet met je praten', dan wordt dat ook lastig. Ik ga mij beraden hoe ik het ter sprake breng. Dat gaan we dinsdag zien."

Door haar aanwezigheid bij het toernooi, hoopt de minister ook de spelers wat te kunnen ontlasten. "Ik vind het sowieso belangrijk dat in zo'n toernooi de voetballers zich kunnen concentreren op de sport. Voor hen is het vaak de prestatie van hun leven om naar zo'n toernooi toe te gaan. Dat is ook mede de reden dat ik ga, om de dialoog open te houden, en dat ook een beetje van hun schouders af te halen."