Moet de koning nu wel of niet naar het WK Voetbal in Qatar? En als Nederland geen regeringsafvaardiging stuurt, heeft dat dan consequenties? Arabist Leo Kwarten denkt van wel.

"De Qatarezen zullen het opvatten als een belediging", denkt Kwarten. "Ze zullen dat niet uitspreken in de media, maar achter de schermen zal blijken dat Nederland bijvoorbeeld bepaalde zakelijke orders niet krijgt."

Prestigeproject

Voor Qatar is het WK voetbal een prestigeproject, legt hij uit. "Dit is hun moment. Qatar is een enorm trots land en als je dan op het laatste moment laat weten dat de koning of premier Rutte niet zal komen, vinden ze dat heel erg."

Waarom? "20 jaar geleden had niemand van Qatar gehoord. Het land wil zich op de wereldkaart zetten, laten zien dat ze werkelijk meetellen en daar horen ook staatshoofden bij, die samen met de emir naar de wedstrijden kijken."

Liever de koning dan de premier

Qatar is officieel geen koninkrijk, maar ze hebben wel een soort koning, de emir. "En die wil op niveau kunnen praten. De premier is aardig, maar de koning is beter."

Een officiële uitnodiging heeft Willem-Alexander overigens nog niet gehad. Dat is vanwege mogelijk gezichtsverlies, volgens de arabist. "Ik denk dat ze achter de schermen eerst zullen polsen of hij komt en als dat zo is, zal er een officiële uitnodiging volgen."

Gaskraan dicht?

Sommige mensen zijn bang dat, als de koning beslist niet naar Qatar te gaan, het land de gaskraan naar Nederland dichtdraait. Maar zo'n vaart zal het niet lopen, zegt Kwarten. "De besprekingen over gas zijn tussen Qatar en Europa, en er zullen vast een aantal Europese leiders wél komen."

Maar er zullen wel consequenties volgen: "Qatar is een steenrijk land, dat veel koopt in het Westen, ook in Nederland. Er werken veel Nederlandse expats in tal van sectoren, de bouw, de olie-industrie, financiën. Andersom heeft Qatar veel investeringen in Europa, ook in Nederland."

Geen openbaar statement

Kwarten verwacht dat Qatar best openstaat voor een gesprek over mensenrechten, dat gebeurt ook al, maar wel achter gesloten deuren. "Als je een openbaar statement maakt, bijvoorbeeld door de koning niet te sturen, dan lijdt dat tot gezichtsverlies van de Qatarezen."

"Dan nagel je ze in het openbaar aan de schandpaal en dat wordt gezien als een enorme belediging. Dat wordt er veel hoger opgevat dan in een land als Nederland en daar zullen consequenties aan vastzitten."

Einde zoek

Of de arabist zelf een mening heeft, over of onze koning af moet reizen naar Qatar om daar het WK te bekijken? Als het om mensenrechten gaat, en een land vanwege de schending ervan niet bezoeken, moet je verder kijken dan Qatar, vindt hij.

"Dan moet je ook geen handel bedrijven met de Verenigde Arabische Emiraten, niet met Oman, niet met Koeweit. Dan moet Max Verstappen überhaupt niet racen in Saoedi-Arabië en Bahrein. Dan is het einde zoek."