Over 4 maanden begint het WK voetbal in Qatar, maar het kampioenschap houdt de gemoederen al een tijd bezig. In het gastland worden mensenrechten namelijk regelmatig geschonden. En nu het evenement dichterbij komt, groeien de zorgen om LHBTIQ+-supporters.

Volgens Ruud Bosgraaf van Amnesty International kun je in Qatar 3 jaar gevangenisstraf krijgen voor 'homoseksueel gedrag' in het openbaar. Voor seksueel contact kun je zelfs 7 jaar achter de tralies verdwijnen.

'Wij zullen tolerant zijn'

Toch denkt Bosgraaf dat deze regels niet zo streng worden gehandhaafd tijdens het WK. Het hoofd van het organisatiecomité, Hassan Al Thawadi, was een paar weken geleden in Amsterdam en werd daar bevraagd over het beleid rondom homoseksualiteit.

"Hij zei: 'Nou dat zullen wij toestaan. Wij zullen tolerant zijn.' En ik denk dat hij daarmee bedoelt dat overal waar WK-bubbels zijn, hotels, restaurants en fanzones, het organisatiecomité gewoon toestaat dat homo's hand in hand lopen of zich op een andere manier uiten", vertelt Bosgraaf.

Opstand vanuit de bevolking

Toch zijn er volgens Bosgraaf wel grenzen aan de tolerantie van de plaatselijke autoriteiten. "Als je je te openlijk buiten de WK-bubbels als homo gedraagt, dan kan je wel in de problemen komen."

Astrid Oosenbrug van het COC maakt zich vooral zorgen over de reactie van de lokale bevolking. "Je kunt het als organisatie wel heel goed willen regelen, maar als er gewoon een soort van opstand komt vanuit de mensen zelf, wat doe je dan?"

Geen straffen, aanhoudingen of commentaar

Volgens Midden-Oostenkenner Koert Debeuf hoeven buitenlandse supporters zich weinig zorgen te maken over zowel de politie als de lokale bevolking. "Ik denk dat de politie wel gebriefd is, van: 'We gaan geen homo's straffen, of oppakken of er zelf maar commentaar op geven'."

"Ten tweede denk ik dat de voetbalfans en de lokale bevolking toch relatief gescheiden zullen zijn van elkaar", vervolgt Debeuf. "Dus ik denk dat er geen enkel probleem zal zijn."

'Een grote schijnvertoning'

Oosenbrug moet er naast het welzijn van bezoekers, ook worden gekeken naar de rechten van de lokale bevolking. "Seksueel contact van mensen van gelijk geslacht is daar gewoon strafbaar."

Het COC heeft dan ook gevraagd om veiligheidsgaranties voor LHBTIQ+-personen in Qatar. "Zorg nou ook dat de mensen die daar wonen en leven ook op dezelfde manier behandeld worden, want anders is het toch een grote schijnvertoning."