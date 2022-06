Kinderen krijgen kan voor iedereen een uitdaging zijn, zo ook voor Luc en zijn partner. Als homostel zijn ze er al meer dan 5 jaar mee bezig. Adopteren was geen optie meer, dus zochten ze naar een draagmoeder. En de eindstreep is nog niet in zicht.

Voor Luc (28) is het altijd al duidelijk geweest: hij wil dolgraag kinderen. "Dat is ook één van de redenen waarom ik het heel moeilijk vond om uit de kast te komen," vertelt hij. "Omdat je weet dat het daarom gewoon veel ingewikkelder gaat worden om kinderen te krijgen."

Lang adoptietraject

Toen hij op zoek ging naar een partner was de kinderwens dan ook een belangrijk punt. Gelukkig denkt partner Luuk (28) er hetzelfde over. "Daar hebben we elkaar wel echt in gevonden", zegt Luc. Als eerst is het stel gaan kijken naar de mogelijkheden voor adoptie.

"Je moet dan een heel traject volgen. Je schrijft je in en dan moet je verplicht een stuk of zes voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen die echt ver uit elkaar gepland zijn", vertelt Luc. "Ook komt er iemand van de Raad voor de Kinderbescherming bij je thuis om te checken of je huis geschikt is om een kind in op te voeden. Ik denk dat we er uiteindelijk 1,5 jaar aan gespendeerd hebben."

Misstanden bij adoptie

Maar na die lange tijdsinvestering viel de droom vlak voor de eindstreep alsnog in duigen. De toenmalig minister voor Rechtsbescherming kwam met een brief waarin stond dat er in een aantal landen misstanden waren geweest met betrekking tot adoptie.

"Terwijl uit veel van die landen die werden genoemd niet eens meer wordt geadopteerd", zegt Luc.

'Best wel schrikken'

"Maar de strekking was eigenlijk: onder geen enkel beding kan het huidige systeem voorkomen dat er misstanden kunnen ontstaan in het buitenland. Daarom heeft de minister destijds bepaald om per direct alle adoptie stop te zetten", vervolgt hij.

Een hele klap voor het jonge stel. "Dat was voor ons best wel schrikken, want we hadden er helemaal op ingezet. We zijn naar alle voorlichtingen gegaan en hebben daarna ook gedacht 'dit is echt wat we willen'. En dat kon ineens niet meer."

Draagmoederschap in Canada

Uiteindelijk kwamen ze uit bij draagmoederschap. "We hebben ons nu ingeschreven in een kliniek in Canada om daar een traject voor draagmoederschap te gaan doen. We gaan daar ook op zoek naar een eiceldonor die ook uit Canada zal komen, en met die eiceldonor worden dan embryo's gemaakt. Een draagmoeder zal deze vervolgens voor ons dragen."

Dat ze ervoor kiezen dit in Canada te doorlopen heeft te maken met de wetgeving in Nederland, die volgens Luc 'gebrekkig' is. "Het is in Nederland wel mogelijk, maar je moet maar iemand kunnen vinden die ervoor openstaat om draagmoeder te worden zonder dat je een oproepje doet. Want dat is strafbaar."

Draagmoeders geen juridische status

Volgens de Rijksoverheid is dat zo om draagmoederschap voor commerciële doeleinden te ontmoedigen. "Maar het systeem in Canada is ook vrijwillig, niet commercieel. Tegelijkertijd ligt het juridisch gezien veel beter vast", stelt Luc.

Zo zijn ook de procedures na de geboorte van het kind veel korter. "Er zijn daar standaardprocedures, waardoor alles binnen een paar weken netjes en veilig geregeld is. Terwijl een draagmoeder in Nederland geen juridische status heeft."

Honderden mensen

Pas toen ze aan het adoptietraject begonnen kregen Luc en Luuk in de gaten hoeveel andere stellen hun situatie deelden. "Bij de eerste voorlichtingsbijeenkomst dacht ik eigenlijk dat we in een kringetje zouden zitten met drie of vier stellen. Maar toen kwamen we binnen en zag ik meer dan honderd mensen die allemaal met dezelfde vraag zaten."

Toen ze aan mensen in hun omgeving vertelden dat ze bezig waren ouders te worden, werd er positief op gereageerd. "Maar de reactie die je eigenlijk het meest krijgt is 'super oneerlijk, dat jullie zoveel moeite moeten doen om een kind te krijgen'", vertelt hij.

Cultuurverandering nodig

De bestaande wetgeving zou daarom geüpdatet moeten worden om ook niet-traditionele gezinssituaties wettelijke erkenning te geven, vindt Luc. "De culturele verandering is nodig, maar wordt nu nog een beetje getrokken door de mensen die hun nek uitsteken en het gewoon gaan doen."

Hij hoopt dat meer bewustwording voor verandering kan zorgen. "Het is belangrijk om met zijn allen eraan te gaan wennen dat het heel normaal is dat ook niet-hetero koppels of alleenstaanden kinderen krijgen."