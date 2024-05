Morgen begint de Pride in Utrecht. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor aanslagen tijdens dat soort evenementen. Maar de organisatie neemt geen extra maatregelen. "We krijgen elk jaar bedreigingen en reacties."

De waarschuwing, die onder andere bevestigd wordt door de FBI, richt zich vooral op Amerikaanse burgers in het buitenland. Al vormt de dreiging uiteraard ook een risico voor andere bezoekers van Pride-evenementen. Hoe moeten we deze Amerikaanse waarschuwing wegen? Volgens terrorisme-expert Glenn Schoen moeten we het in elk geval serieus nemen: "De dreiging komt zowel uit extreemrechtse als radicaalislamitische hoek."

Geen extra maatregelen

Organisator Robbert Kalff van de Pride in Utrecht is op de hoogte van de waarschuwing, maar neemt geen extra maatregelen: "We maken ons niet meer zorgen dan andere jaren. We krijgen elk jaar signalen, bedreigingen en reacties van mensen die anti-Pride zijn. Wij reageren daar dan op door het meteen door te spelen naar de politie, zij gaan namelijk over de veiligheid bij dit soort evenementen."

Dat onderschrijven meer Pride-organisatoren. Organisator Frank Vos van de Zaanse Pride die vandaag van start ging merkt ook al een paar jaar dat de evenementen onder druk komen te staan door de toegenomen dreiging: "Het is niet helemaal nieuw en natuurlijk zijn we alert. We horen al een paar jaar dat er aanslagen dreigen", vertelt hij. "Maar wij zijn niet bang dat een kleine Pride zoals die van ons uitgekozen wordt. Toch betekent dat niet dat je het niet serieus moet nemen."

Dreiging niet nieuw, maar wel serieus

Schoen bevestigt het verhaal van de Pride-organisatoren en ziet ook al enkele jaren een toegenomen dreiging rondom Pride-vieringen in Nederland. Schoen verwijst bijvoorbeeld naar de aanhouding van zes mannen in 2018. Zij waren vermoedelijk een grote aanslag aan het plannen en hadden onder meer de Gay Pride in Amsterdam in het vizier.

Ook in andere landen in Europa hebben ze te maken met de terroristische dreigingen rondom Prides. In Oostenrijk werd bijvoorbeeld vorig jaar nog een aanslag verijdeld toen veiligheidsdiensten vlak voor het evenement drie jongeren arresteerden. De brede en internationale waarschuwing is volgens Schoen dus wel nieuw: "De dreiging is misschien niet nieuw, maar we moeten het wel serieus nemen."

Boerenverstand gebruiken

Organisator Kalff wil bezoekers meegeven dat ze kunnen vertrouwen op de organisatie en de politie: "Ik vertrouw heel erg op het contact dat wij hebben met de politie. Als het te gevaarlijk zou zijn en het daardoor niet veilig zou kunnen, dan krijgen we dat te horen. Daar is nu geen sprake van."

Volgens Schoen kan de organisatie toch extra maatregelen nemen: "Tassen kunnen gecontroleerd worden of er kunnen extra beveiligers en politiespotters worden ingezet. Ook kunnen mensen via een app verdachte dingen melden." Verder roept Schoen bezoekers op het boerenverstand te gebruiken: "Als je iets verdachts ziet, geef het dan door, dan kan het gecheckt worden. Verder kan je er ook wel van uitgaan dat de politie alles nauwlettend in de gaten houdt."