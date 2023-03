Asielzoekers die transgender zijn, worden in Nederland niet genoeg beschermd. Daarnaast moeten ze betere zorg krijgen. Dat zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Hij wil met de staatssecretaris om tafel en stuurt hem morgen een brief.

Binnen 6 weken zijn er bij LGBT Asylum Support twee meldingen binnengekomen van zelfdoding. De organisatie staat onder andere transgender vluchtelingen in Nederland bij. Deze vluchtelingen willen in Nederland bijvoorbeeld verder met het slikken van hormonen of psychische hulp krijgen, maar dat gaat niet. Zij vragen de organisatie om hulp.

Hormonen slikken

Asielzoekers hebben maar beperkte toegang tot zorg en transgenderzorg valt daar in principe niet onder. Een transgender vluchteling kan naar een genderteam om zorg te krijgen, als die een verblijfsstatus heeft. Mensen voor wie transgenderzorg noodzakelijk is, moeten soms langer dan een jaar wachten tot zij op de wachtlijst mogen. Door al dat wachten wordt de behoefte aan psychische zorg ook groter.

"Als je aangeeft dat je transgender bent en hormonen slikt, moet er geen discussie ontstaan of jij daar wel of niet voor in aanmerking komt in Nederland", zegt voorzitter Sandro Kortekaas. "Deze mensen komen hier al met een rugzak vol problemen en trauma's."

Brief

Naast de zorg is de veiligheid van deze groep mensen in azc's in het geding. Kortekaas kent een voorbeeld van iemand die in Ter Apel verbleef, maar is gevlucht naar een gastopvang omdat het in de opvang in Ter Apel niet veilig was. Hij wil een gesprek met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en stuurt hem daarom morgen een brief.

"Deze mensen worden niet geaccepteerd in hun land van herkomst. In Nederland zeggen we dat we ze bescherming bieden. Dat betekent toeging tot medische zorg, maar ook een veilige leefomgeving", vindt hij.

Aparte opvang

In de opvang in Nederland voelen transgender asielzoekers zich bedreigd, zegt Kortekaas. "Er wordt dag en nacht op de deuren geklopt bij deze mensen. En als ze dan de politie bellen, zegt de politie: 'Los het zelf maar op'." Vorig jaar zijn er 500 meldingen gedaan van onveilige situaties, zegt hij.

Desnoods moet deze groep vluchtelingen in een eigen opvang worden geplaatst, vindt Kortekaas. "Als het niet in het azc kan of in een aparte LHBTIQ+-unit, dan maar in een aparte opvang."