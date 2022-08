Een grote meerderheid (69 procent) van de mensen met een andere genderidentiteit heeft het afgelopen jaar negatief gedrag meegemaakt. Dat gebeurde een stuk vaker dan bij homo's, lesbiennes en biseksuelen. Van hen heeft 39 procent last van negatief gedrag.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Pride-onderzoek van EenVandaag onder duizenden LHBTIQ+'ers, onder wie 330 mensen die een andere genderidentiteit hebben dan bij de geboorte is vastgesteld. Hieronder vallen transgenders, non-binairen en intersekse personen.

'Pas op welke wc ik pak'

"Op straat word ik nageroepen, bespot en beledigd. Bedreigingen en spot op internet zijn de standaard. Ook is mijn huis meerdere keren bekogeld met eieren", schrijft iemand met een andere genderidentiteit.

Om negatieve reactie en vervelende situaties te voorkomen paste driekwart (77 procent) het afgelopen jaar hun gedrag aan. Zo schrijft iemand: "Ik pas op welke wc ik pak. Welke ik ook kies, er zal sowieso wel iemand boos op me worden. En ik kleed me op sommige plaatsen meer als mijn toegewezen gender dan als hoe ik me identificeer, omdat intimidatie om de hoek ligt."

Oppervlakkige vorm van tolerantie

Een minderheid (40 procent) van transgenders, non-binairen en intersekse personen vindt dat het goed gaat met de acceptatie in Nederland. 60 procent vindt dat niet. Ook ziet slechts 12 procent van de mensen met een andere genderidentiteit Nederland als wereldwijde voorloper op het gebied van acceptatie.

"Als non-binair persoon word je in Nederland zelden erkend, serieus genomen of gerespecteerd", schrijft een deelnemer aan het onderzoek. Een ander schrijft: "In Nederland bestaat vooral een oppervlakkige vorm van tolerantie, die zich niet of nauwelijks doorontwikkelt naar acceptatie. Achter mijn rug om vragen veel mensen toch nog of 'hij' niet terug kan veranderen (ik ben een zij)."

Acceptatie LHBTIQ+'ers in Nederland

'Gay is okay, zolang ik er maar niks van merk'

Van de homo's, lesbiennes en alle anderen met een andere seksuele voorkeur dan hetero vindt wel een meerderheid (61 procent) dat het goed gaat met de acceptatie in Nederland. Ze plaatsen daarbij wel een kanttekening: het wordt geaccepteerd, zolang het niet te zichtbaar is.

"Mensen vinden het oké, zolang ze je bestaan maar kunnen negeren. Dus 'gay is okay, zolang ik er maar niks van merk'. Als mensen kunnen zien dat iemand trans is, of als twee vrouwen zoenen, is dat voor veel mensen al te expliciet", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

Genderneutraal taalgebruik

De NS spreekt sinds een paar jaar klanten niet langer aan als 'dames en heren', maar als 'beste reizigers'. Dit is een voorbeeld van genderneutraal taalgebruik.

Heteroseksuelen hebben er moeite mee. Slechts een kwart (27 procent) van hen vindt het een goede zaak als een bedrijf of organisatie genderneutraal taalgebruik hanteert, 52 procent vindt dit een slechte zaak. Veel mensen (21 procent) weten niet wat ze ervan moeten vinden. "Het is een hele kleine groep die hier problemen in ervaren, dat betekent nog niet dat gelijk alles hierop aangepast moet worden", schrijft iemand.

'Minder buitengesloten'

Mensen met een andere seksuele voorkeur dan hetero zien dit taalgebruik wel meer zitten, van hen vindt 58 procent het een goede zaak dat bedrijven dit hanteren.

En voor mensen met een andere genderidentiteit is dit soort taalgebruik juist een verademing. 84 procent van hen vindt het een goede zaak als een bedrijf of organisatie genderneutraal taalgebruik hanteert. Zo schrijft een non-binair persoon: "Ik vind het heel fijn dat dit in kleine stapjes in de hele samenleving gebeurt, zo voelt het minder alsof ik word buitengesloten."