Meer dan de helft van de lhbti+'ers zegt in een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel meer negatief gedrag tegenover hun gemeenschap mee te maken dan in voorgaande jaren. Ook lhbti+-belangenbehartiger COC Nederland maakt zich grote zorgen.

Miss Nederland Rikkie Kollé en journalist Jelmer Vlot kunnen meepraten over het negatieve gedrag dat de lhbti+-gemeenschap meemaakt.

'Pleeg zelfmoord'

Model Kollé werd enkele weken geleden gekroond tot Miss Nederland, maar kreeg de ergste verwensingen over zich heen op het internet omdat ze een trans vrouw is. "Voor mij was toch wel het heftigste dat mensen dingen zeiden als 'pleeg zelfmoord' en 'ik hoop dat je dood gaat'. Daarvan ga je wel op je hoede zijn."

Ook journalist Jelmer Vlot maakt dit soort online bedreigingen mee, maar het overkomt hem ook in het echte leven. Op het treinstation van Amsterdam werd hij op klaarlichte dag uitgescholden voor 'kankerhomo' en bekogeld met eieren. "Ik zat onder het ei en niemand deed iets."

Gevoel van onveiligheid

De ervaringen van panelleden, Kollé en Vlot sluiten aan bij wat COC Nederland vaak hoort, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug. "Het gevoel van onveiligheid is heel erg groot. Dat komt vooral door wat er online wordt geroepen. Soms gaat het niet eens over jou, maar je voelt je wel aangevallen en dus onveilig."

Het gevoel van onveiligheid is niet bij iedereen in de gemeenschap toegenomen, maar Oosenbrug ziet wel dat dat zo is bij trans personen. "We zien bijna een verdubbeling van aangiftes van geweld, uitschelden en belaagd worden op straat. En ook via berichten in de media wordt duidelijk dat dat best veel aan de hand is."

Dubbel gevoel

Journalist Vlot voelt ook dat het gevoel van onveiligheid toeneemt, ondanks dat de haat tegen lhbti+'ers er altijd al is geweest. En dat geeft een dubbel gevoel, zegt de journalist.

"Er is aan de ene kant meer acceptatie. We hebben veel meer draagvlak, inclusiviteit staat hoger op de agenda, er zijn veel mensen die weten wat lhbti+'er zijn is en er respect voor hebben. Maar de groep die zich ertegen verzet wordt ook steeds groter. En die groep reageert steeds heftiger, zoals bij mij met de eieren."

Kwetsbaar

Miss Nederland Kollé en journalist Vlot maken zich allebei zorgen over het gesprek over de lhbti+-gemeenschap verhardt, ook in de politiek. Dat gebeurt niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. "Nederland is heel kwetsbaar op dat gebied", zegt Kollé. Als voorbeeld noemt ze een tweet van oud-CDA-politicus Mona Keijzer.

Zij tweette na de winst van Kollé: 'Fijn voor Rikkie Kollé, maar ook dit is weer een voorbeeld van hoe de woke genderideologie 'ik ben wie ik denk dat ik ben en de samenleving heeft daar zondermeer in mee te gaan' leidt tot het verlies van vrouwen.'

Jongeren ook boos

"Ze heeft natuurlijk een groot bereik, en zeker als politicus denk ik wel dat je een soort van invloed hebt op mensen", zegt Kollé daarover." Maar ik schrik er ook van, want ze heeft zelf ook kinderen. Haar kinderen krijgen deze lessen ook mee in de opvoeding. En dan zijn we er natuurlijk nog lang niet als inclusief Nederland."

En daar is nog een lange weg te gaan, merkt Vlot. Hij ziet dat ook veel jongeren zich tegenwoordig tegen tegen de lhbti+-gemeenschap uitspreken. "Als je op social media onder posts kijkt, zie je veel reacties van 14-jarigen die echt boos zijn en zich fel uiten. Bijvoorbeeld als er een anti-lhbti-wet is aangenomen in het buitenland, schrijven ze dat we dat in Nederland ook moeten invoeren."

Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van lhbti+'ers is goed en erg belangrijk, maar draagt volgens journalist Vlot ook bij aan de negativiteit. "Voor een groep die dat eigenlijk helemaal niet kent of gewend is, kan het misschien wel overkomen als heel veel. De eerste reactie van heel veel mensen is dan ook een van in de verdediging gaan."

Toch blijft die zichtbaarheid nodig, zegt COC-voorzitter Oosenbrug. "Zonder zichtbaarheid geen acceptatie, zeg ik altijd. Zolang we inderdaad nog al die narigheid over ons heen krijgen en je ziet dat veel mensen hier niet over straat durven, dan zijn de mensenrechten niet goed geregeld. Dus er is meer dan genoeg reden voor."

Opnieuw gidsland

COC-voorzitter Oosenbrug: "Iedereen doet alsof het allemaal wel meevalt in Nederland. Dat iedereen zichzelf mag zijn en er niks aan de hand is, maar we zijn wel gezakt naar de veertiende plaats in de Rainbow Index (Europese ranglijst over lhbti+-rechten in elk land, red.). Je zou toch wel weer willen dat Nederland een gidsland wordt."

Wat daarvoor belangrijk is? "Kinderen op school al leren om respectvol met elkaar om te gaan en dat iedereen zichzelf mag zijn. Niet altijd dezelfde voorleesverhalen, maar ook dat een koning verliefd kan worden op een prins. En natuurlijk goede voorlichting."