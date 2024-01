De helft van de mensen vindt het een goede zaak dat Nederland de Amerikaans-Britse aanval op Houthi-doelen in Jemen ondersteunt. Wel maken velen zich zorgen over de gevolgen van de ontstane situatie, voor de wereld en voor Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 17.000 leden van het Opiniepanel dat is gehouden nadat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk afgelopen nacht Houthi-doelen in Jemen hebben gebombardeerd, onder andere in de hoofdstad Sanaa.

'Principiële kwestie'

De Houthi's, een rebellengroep in Jemen, vallen al weken schepen aan in de Rode Zee. Ze zijn solidair met de Palestijnen en eisen een staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. Om die reden voeren ze aanvallen uit op schepen die volgens hen banden zouden hebben met Israël. Veel schepen mijden inmiddels de zeestraat, die belangrijk is voor de internationale scheepvaart.

Om de aanvallen te stoppen hebben de Amerikanen en Britten vannacht Houthi-doelen gebombardeerd. Nederland steunt die actie en heeft op verzoek van de Verenigde Staten ook een stafofficier geleverd voor de operatie. Demissionair premier Mark Rutte noemt dat een 'principiële kwestie' en wijst erop dat een vrije doorgang van de scheepvaart cruciaal is voor Nederland.

Steun aanval goede zaak

De helft (51 procent) vindt die Nederlandse steun een goede zaak. Zij laten weten het belangrijk te vinden dat landen laten zien dat terreur niet geaccepteerd wordt. "Ik ben ook voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook, net als de Houthi's, maar niet via terreur. Dat moet gestraft", zegt een deelnemer.

Een kwart (24 procent) staat niet achter de Nederlandse betrokkenheid bij de aanvallen op Houthi-doelen. Zij vinden dat Nederland zich 'niet moet bemoeien met andermans problemen' of vrezen dat de bombardementen verdere escalatie in de hand werken. Nog eens een kwart (25 procent) weet op dit moment niet wat ze van de actie vinden.

Gevolgen voor Nederland

Draagvlak of niet, de gebeurtenissen in Jemen baren veel mensen zorgen. Bijna driekwart (72 procent) vreest de gevolgen voor de wereld, en een meerderheid (58 procent) maakt zich zorgen over Nederland. "Ik ben angstig dat Nederland geraakt wordt door een aanslag of meegezogen wordt in een oorlog vanuit de NAVO", schrijft iemand. Meerdere mensen hebben het bovendien over een mogelijke 'Derde Wereldoorlog'.

Naast angst voor meer oorlog vrezen mensen ook dat de verdeeldheid in de Nederlandse samenleving verder toeneemt door de ontstane situatie. Ook zijn er zorgen over de economische gevolgen voor ons land. "Onrust, dus hogere prijzen", zegt iemand. "De economie zal hierop reageren."

Zorgen om 'wereld waarin we leven'

Minder mensen zijn bezorgd over de gevolgen die de onrustige situatie in het Midden-Oosten heeft voor hun eigen leven. Maar van de gedachte aan de wereld waarin kinderen en kleinkinderen moeten opgroeien, liggen mensen wel wakker.

"Ik ben net 70 geworden, dus het zal mijn tijd wel duren", verwoordt iemand het gevoel van meer oudere deelnemers. "Dat is een slechte gedachte, want we hebben ook kleinkinderen natuurlijk. Daar ben ik wel erg bezorgd over."