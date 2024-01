Vrijdag en zaterdag namen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk meerdere Houthi-doelen onder vuur. Het was een reactie op de aanvallen van Houthi's op schepen uit protest tegen de oorlog in Gaza. "Ze kunnen een heleboel schepen aanvallen."

Na de aanvallen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn de Houthi's nog altijd actief. Ook vandaag werd er een schip voor de kust van Jemen aangevallen met een raket. Dat meldt de Britse maritieme dienst.

Strijd tegen Saudi-Arabië

Volgens defensie-analist Patrick Bolder, verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS), zijn de strijdkrachten van de Houthi's goed getraind. "Ze waren in staat om bijna 9 jaar lang tegen Saudi-Arabië overeind te blijven en als overwinnaar uit de strijd te komen."

"Saudi-Arabië is niet per se heel goed getraind, maar wel voorzien van modernere wapens." De Houthi's hebben volgens Bolder heel andere wapens. "Die zijn of door Iran geleverd of ze gebruiken Iraanse technologie om zelf wapens te maken."

Goed getraind

Daarnaast laten ze met hun huidige aanvallen zien dat ze goed getraind zijn, volgens Bolder. "Ze kunnen op een complexe manier een heleboel schepen aanvallen."

Ze combineren volgens de analist veel typen munitie: "Ze hebben drones. Ze hebben een heel arsenaal aan verschillende raketten. Zelf gebouwd, dan wel nagebouwd of gekregen van Iran."

Behoorlijke militaire capaciteit

Dat combineren ze met informatie die geleverd wordt door bijvoorbeeld radarstations. "Wil je daar goed mee omgaan en dan ook nog op het juiste moment een aanval uitvoeren op een bewegend doel, dan heb je een behoorlijke militaire capaciteit. Dat doe je niet even op een namiddag, daar moet je echt wel voor getraind hebben."

Het zijn elementen van de totale Houthi-militie, vertelt Bolder. "Waarschijnlijk wel de hoogst getrainde elementen, maar het laat wel zien dat ze een training van een heel hoog niveau hebben gehad."

Stammen

Bij de strijd van de Houthi's sluiten soms ook lokale stammen aan, vertelt arabist en antropoloog Leo Kwarten. "Die hebben geen officiële training gehad, ook niet van de Houthi's."

Kwarten heeft weleens een propaganda-filmpje gezien, waarin je ziet hoe strijders een Saudische tank uitschakelen. In dat filmpje zie je dansende militairen, met traditionele Jemenitische klederdracht en teenslippers. "Dat zijn heel ervaren strijders, maar het zijn niet echt goed getrainde militairen zoals we dat kennen in het Westen."

Langzaam gegroeid

Daarnaast zijn ze niet zo betrouwbaar, vertelt Kwarten. "Als de strijd een beetje tegenzit, dan verkopen ze de wapens aan de tegenstander en vertrekken ze naar huis." Maar het Houthi-leger is langzaamaan wel steeds sterker geworden, vertelt hij.

"Ze zijn echt begonnen in de jaren 90, als stam uit Noord-Jemen. Ze waren altijd al goed met wapens. Ze hadden ook wat tanks en pantservoertuigen, maar niet echt een heel leger."

Hoofdstad van Jemen veroverd

"Het leger is veel groter geworden toen de Houthi's in 2014 en 2015 de hoofdstad Sanaa veroverden." Toen kregen ze de instituties in handen, zegt Kwarten.

Ook een deel van het nationale leger koos de kant van de Houthi's. "Vanaf dat moment zag je een verdere professionalisering van het leger en van de Houthi's."

Band met Iran

Houthi-strijders krijgen over het algemeen training van Iran. "Waar ze training krijgen op bijvoorbeeld een marinebasis. Ze krijgen ook training van Hezbollah. Die instructeurs stuurt naar Jemen om de Houthi-strijders daar te trainen."