De Israëlische bombardementen in de Gazastrook zijn enorm verwoestend. Veel huizen en andere gebouwen zijn zwaar beschadigd. Ook een school in Jabalya ligt in puin, die ooit gefinancierd is door de stad Groningen. "Waarom wordt dit toegelaten?"

Bert Giskes was een van de initiatiefnemers voor de 'Groningse' school in Gaza. Hij ligt sinds het begin van de oorlog wakker van wat er met de mensen daar gebeurt. "Mensen die gebombardeerd zijn, vluchten, weer gebombardeerd worden. Ik word er niet goed van", vertelt hij geëmotioneerd.

Eerdere bombardementen

Giskes was als voorzitter van de stichting Groningen Jabalya betrokken bij de bouw van een school in Jabalya in 2005. Daarna raakte het gebouw meerder keren beschadigd door bombardementen. "Er zijn ruiten kapotgegaan bijvoorbeeld, maar daar bleef het dan bij."

Maar volgens de berichten die hij nu krijgt, staat er niet veel meer van de school overeind. "Het stond op een relatief veilige plek in de gemeente, maar nu is niks meer veilig natuurlijk. Het grootste deel van Jabalya ligt plat, een derde van de huizen daar is verwoest."

'Band Groningen met Jabalya'

Het gebouw in het noorden van de Gazastrook werd betaald door de gemeente Groningen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. "Groningen wilde iets doen met Jabalya", blikt Giskes terug.

"Groningen lag in een uithoek van het land, werd een beetje gediscrimineerd en bij Jabalya was dat ook het geval. Het lag ook in een wat minder bedeeld gebied van de Palestijnse Autoriteit. Dus dat schept een band", legt hij uit.

Rekening gehouden met conflict

Voor omgerekend 9.000 euro werd een groot wit gebouw neergezet, ontworpen in Groningen. Later kwam er nog een lift, "want door de oorlog waren er enorm veel gehandicapte studenten. Dus een school zonder lift was heel onhandig", vertelt Giskes.

Toen bepaald werd waar het gebouw moest komen te staan werd er al rekening gehouden met het Israëlisch-Palestijnse conflict, zegt hij. "Dus dat het niet op de route lag als Israël binnenviel. Er is rekening mee gehouden dat het weleens mis zou kunnen gaan, maar niet zo mis natuurlijk."

'School straks weer heropbouwen'

Als Giskes denkt aan de bombardementen door het Israëlische leger in Gaza wordt hij stil. "Ik begrijp ook niet dat dit wordt toegelaten door het Westen, door de Verenigde Staten, door Nederland, door Europa. Dat dit zomaar kan."

Als het aan hem ligt, wordt de school in Jabalya na de oorlog weer opgebouwd. Hij wil daarvoor ook weer fondsen werven: "Het is niet zo van: Jabalya bestaat niet meer, dan heffen we Groningen Jabalya ook maar op. Nee, dat is niet de intentie."