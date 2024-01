Een onterechte vergelijking. Zo noemt demissionair premier Mark Rutte de vergelijking tussen de genocide in Srebrenica in 1995 en wat er nu in Gaza gebeurt. Hij zei dat tijdens een bezoek aan Bosnië.

Het is voor het eerst sinds 1995 dat een Nederlandse premier het herdenkingscentrum Srebrenica Memorial Centre bezoekt. In 2022 bood Nederland nabestaanden van de genocide excuses aan, omdat de VN-macht daar met de Nederlandse eenheid Dutchbat III niet in staat was de genocide te voorkomen.

'Nooit meer genocides'

Zo'n 8.000 moslimmannen en -jongens werden weggevoerd en vermoord door Bosnisch-Servische troepen. De doden kwamen in massagraven terecht. Het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag veroordeelde een aantal hoofdverantwoordelijken.

Bron: Marcel van der Steen Demissionair premier Rutte in Bosnië

Rutte vindt dat het contact tussen Nederland en de mensen daar moet intensiveren: "Dat laat alleen maar zien dat we hier samen misschien ook een soort signaal kunnen geven, een uitroepteken aan de rest van de wereld. Nooit meer Srebrenica, nooit meer genocides."

Bekijk ook Helft steunt Nederlandse betrokkenheid bij aanval op Houthi-doelen, wel zorgen over gevolgen voor ons land

'Echt geen vergelijking'

Israël wordt ook beschuldigd van het plegen van genocide, maar de vergelijking met Srebrenica vindt Rutte niet terecht, zei hij tegen correspondent Marcel van der Steen van EenVandaag: "Ik denk dat we vreselijk moeten oppassen om daar zo naar te kijken. Het is echt geen vergelijking, die vind ik echt zeer onterecht om allerlei redenen."

"De moord op 1.400 Israëli op 7 oktober en het recht van Israël om zichzelf te verdedigen en ook de afschrikking tegen terroristen te herstellen is echt anders dan wat hier gebeurd is. Een doelbewuste moord zonder enige reden op meer dan 8.000 moslims. Dat is echt een andere zaak. Laten we dat niet met elkaar gaan vermengen."

Onderzoek Internationaal Gerechtshof

Of er sprake is van genocide in Gaza, wordt uiteindelijk bepaald door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat is begin deze maand een onderzoek begonnen, op verzoek van Zuid-Afrika.

Dat land vindt dat Israël verder is gegaan dan het recht op zelfverdediging en beschuldigt het land ervan om uit te zijn op vernietiging van het Palestijnse volk.