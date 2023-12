Grote zorgen bij FNV over grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van VWS. Bij de vakbond kwamen meerdere meldingen binnen, waarna er een onderzoek werd ingesteld. Ruim 60 procent had het afgelopen jaar te maken met grensoverschrijdend gedrag.

Het gaat om verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, maar vooral pesten en intimidatie kwamen veel voor, meldt FNV. En het zijn volgens de vakbond vooral leidinggevenden op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die dit gedrag vertonen.

'Onmiddellijk ingrijpen'

"We zijn ons bij de bond kapot geschrokken van de meldingen die we kregen", reageert FNV-vicevoorzitter Kitty Jong op het onderzoek. "Kennelijk is er bij VWS een werksfeer ontstaan die giftig is en die hele negatieve consequenties heeft voor de ambtenaren die er werken."

FNV benadrukt dat het om een 'verkennend onderzoek' gaat en heeft de resultaten gedeeld met VWS. De top van het ministerie heeft volgens de vakbond inmiddels hierop gereageerd en zou het voornemen hebben om een breder onderzoek in te stellen.

'Serieus mee omgaan'

Of het niet weinig is: 101 reacties op zo'n 6.000 VWS-medewerkers? Jong vindt van niet. Ze legt uit dat het onderzoek maar korte tijd heeft gelopen. "En als er onmiddellijk al ruim 100 mensen reageren met een soortgelijk verhaal is dat aanleiding voor ons om daar heel serieus mee om te gaan."

"We vinden dit erg zorgelijk, daarom trekken we nu aan de bel", zegt de vakbondsleider. En wat haar betreft kan er maar één uitkomst op dit onderzoek zijn: "Dat er onmiddellijk ingegrepen wordt."

Onafhankelijke commissie

Het moet makkelijker worden voor medewerkers om een melding te maken, bijvoorbeeld over grensoverschrijdend gedrag, wil de vakbond. Daarom pleit Jong voor een onafhankelijke commissie op werkvloeren die dit soort meldingen in behandeling kan nemen.

"Nu kan elk bedrijf zelf beoordelen hoe ze met een melding willen omgaan", zegt de FNV-vicevoorzitter. "En we zien te vaak dat dat niet goed gaat."

Bron: ANP Vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV

'Uitslag enquête is confronterend'

Naar aanleiding van het FNV-onderzoek wil de bestuursraad van VWS een nieuw onderzoek naar de sociale veiligheid en omgangsvormen op het ministerie. "De uitslag van de enquête onder een deel van onze medewerkers is confronterend", zegt secretaris-generaal Marcelis Boereboom. "Ik denk als eerste aan de medewerkers die het betreft. Wat moet het moeilijk voor hen zijn om je niet veilig te voelen op je werk. Het doet pijn dat er medewerkers zijn die zich niet veilig voelen."

Dit signaal wordt 'uiterst serieus genomen', benadruk hij. "Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag moeten en willen we dat aanpakken. Elke VWS-medewerker moet zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen. Daar doen we alles aan."

'Zorgvuldigheid vereist'

"We willen dit zo snel mogelijk, maar vooral ook zorgvuldig doen", zegt Boereboom. "We willen weten wat de ervaringen van medewerkers zijn, maar ook beter zicht krijgen op de context waarin incidenten en meldingen ontstaan. De zorgvuldigheid vereist dat." Op basis van dit onderzoek wordt besloten welke aanvullende maatregelen worden genomen.

"Uiteraard gaan we op de korte termijn ook een aantal zaken meteen oppakken. Een daarvan is het onderwerp 'veilige werkomgeving' een nog nadrukkelijkere plek in ons leiderschapsprogramma te geven." Tot die tijd roept Boerboom medewerkers die zich onheus behandeld of niet veilig voelen op om dit te melden. Het ministerie kan op dit moment niet zeggen hoeveel meldingen er bekend zijn, laat een woordvoerder weten.